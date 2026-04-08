Tomás Rodríguez vs Ángel Zaldívar: ¿Cuál de los flamantes fichajes de Alajuelense y Saprissa tiene mejores números?

En Saprissa apostaron por Tomás Rodríguez para asumir la 9 del equipo, mientras que Ángel Zaldívar llegó a Alajuelense para ser también uno de los hombres gol del campeón nacional.

Rodríguez ha tenido más regularidad en el semestre, mientras que Zaldívar ha sido muy cuestionado por la afición liguista; no obstante, en cuanto a números, no son tan lejanos entre sí.

Zaldívar suma tres goles con Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

En el caso del panameño, en todas las competencias que ha disputado desde su llegada a inicios de año con Saprissa (Clausura 2026 y Torneo de Copa), acumula un total de tres anotaciones: a Sporting, San Carlos y Pérez Zeledón; además de una asistencia que la hizo en las semifinales de Copa, en el juego de vuelta ante Liberia.

Tomás ha disputado desde que se puso la camiseta morada un total de 968 minutos, contando ambas competencias.

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Por parte del delantero mexicano, en la Liga ha participado en el torneo de Copa, Campeonato Nacional y Concacaf Champions Cup, con un total de 787 minutos.

Zaldívar ha concretado los mismos tres goles que el canalero: dos ante Guadalupe y uno contra Pérez Zeledón, siendo ante los mismos generaleños que puso la única asistencia que lleva en el presente semestre.

Tomás Rodríguez lleva tres goles en el Clausura 2026 (Mayela Lopez/Mayela López)

En cuanto a números, ambos tienen las mismas estadísticas, pero el liguista acumula 181 minutos menos disputados que el morado, quien de paso está luchando por un cupo para ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a mitad de año; no obstante, en la última convocatoria de los panameños a cargo de Thomas Christiansen, no fue llamado para los amistosos ante Sudáfrica.

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Rodríguez y Saprissa son actualmente segundos de la tabla y se medirán el próximo domingo a Liberia en la Cueva, mientras que Alajuela y Zaldívar, con quintos, se jugarán mucho de su futuro en el torneo el sábado en la noche cuando visiten a Sporting en Grecia.