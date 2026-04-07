Un furioso Paté Centeno montó un show en la conferencia de prensa tras goleada en Liberia

Liberia aplastó 5-1 al San Carlos lo que provocó un gran enojo en Wálter Centeno, ya que su equipo se jugaba mucho de cara a sus opciones a clasificar.

Paté llegó a la conferencia de prensa tras la goleada en el Edgardo Baltodano y solo la televisora oficial logró hacerle una consulta, a la que el exvolante contestó:

“Estoy golpeado, muy golpeado porque, para hacer un recordatorio de lo vivido, en el partido contra Cartago tuvimos opción de estar en puestos de clasificación; luego Sporting, Saprissa y yo creo que hemos tenido cinco partidos en los que hemos tenido para pelear y hemos desaprovechado y no hemos jugado como se juega una final y se los hice saber; el reflejo del marcador es ese”.

Un enojado Paté Centeno no quiso hablar mucho en conferencia de prensa (Jose Cordero/José Cordero)

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“Estábamos jugando para clasificar, no para pelear descenso, y eso es lo que me molesta, que hayamos empatado el partido y dos minutos después recibimos dos goles por desatenciones que ya habíamos hablado y que con un hombre menos ya se me complica, pero me duele porque hemos tenido chances y oportunidades para clasificar y no hemos dado el paso. Se los comenté a ellos, pero ese es el reflejo, hemos empatado o perdido, hemos fracasado a nivel de resultados”, añadió.

Liberia aplastó 5-1 a San Carlos (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Tras esta explicación y una notoria molestia, Centeno cortó y dijo que solo esa primera pregunta iba a responder y se fue de la conferencia.

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“Esa es la explicación de lo que pasó en el partido: no llegamos a la cancha a jugar como una final, y cuando tus jugadores no juegan como se les dice, es imposible, listo, solo eso voy a decir”, dijo y se fue.

San Carlos quedó con 17 puntos en la sétima casilla; sin embargo, en el hipotético caso de que hubiese ganado, se hubiese colocado en la cuarta casilla por encima de Alajuelense.