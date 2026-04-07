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El homenaje que tocó las fibras más sensibles de Cristian Gamboa

El exdefensor Cristian Gamboa fue el invitado de lujo al juego entre el Municipal Liberia y San Carlos, de este lunes por la noche

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El exdefensor Cristian Gamboa fue el invitado de lujo en el juego entre el Municipal Liberia y San Carlos, de este lunes.

El exlateral de Brasil 2014 fue sorprendido por la dirigencia aurinegra, cuando, minutos antes del juego de la jornada 14 se develó una camisa con su apellido y el número 2, la dorsal que usó mientras defendió los colores del equipo guanacasteco y con los que fue campeón.

Los papás de Cristian, don Pánfilo y doña Sinaí fueron los encargados de sorprender al exjugador de 36 años, en el estadio Edgardo Baltodano y el gesto iluminó la mirada del exseleccionado.

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Cristian Gamboa
Cristian Gamboa recibió un homenaje este lunes. Foto: Facebook ML. (Foto: Facebook ML/Foto: Facebook ML)

Emocionado

Cristian observó el homenaje y con los ojos llorosos, dijo a FUTV:

“Es muy especial que mi familia esté aquí. Muchas gracias al equipo”, afirmó.

Luego, habló de su retiro, que se llevó a cabo el año pasado y su nueva vida, como visor en el Bochum de Alemania.

“Me tocó retirarme, tomé la decisión con la familia y vimos que era el momento de colgar los tacos”, dijo el guanacasteco, quien jugó con la Selección Nacional Sub-20, que hizo historia en el Mundial de Egipto 2009.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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