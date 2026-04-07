Alajuelense respira en medio de la turbulencia con el regreso de dos fichas que extrañaba

Jeison Lucumí regresó este lunes a los entrenamientos de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Alajuelense necesita con urgencia figuras que le den una mano en lo que será un bravo cierre de la primera fase en el Clausura 2026, por eso celebra que este lunes recuperó a dos lesionados que extrañaba, los extremos Jeison Lucumí y Kenneth Vargas.

Los jugadores regresaron a los entrenamientos de lleno y se integraron al grupo pensando en el partido del fin de semana ante Sporting FC, luego de varias semanas que estuvieron afuera de acción

Lucumí estuvo casi dos meses afuera por una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps de la pierna derecha y se perdió ocho partidos desde el 18 de febrero.

LEA MÁS: Esto dijo el camerino de Alajuelense sobre la vuelta de Bran tras castigo por polémico comportamiento

En el caso de Vargas, estuvo sin jugar casi un mes, desde el 10 de marzo por una lesión en el muslo, lo que lo hizo perderse cinco juegos.

Carlos Vela, gerente deportivo erizo y Óscar Ramírez, entrenador rojinegro afirmaron que el regreso de los jugadores es una noticia muy positiva para llegar ḿás fuertes al cierre.

“Siempre uno visualiza situaciones y hablamos de que estos últimos partidos y meternos entre los cuatro y luego con la gente que hemos venido recuperando, esta semana se incorpora Lucumí, también Vargas, lo cual es muy positivo para nosotros”, dijo el DT.

LEA MÁS: Afición de Alajuelense le tiró con todo a uno de sus jugadores y no fue a Alejandro Bran