Esto dijo el camerino de Alajuelense sobre la vuelta de Bran tras castigo por polémico comportamiento

Alejandro Bran volvió a tener minutos con Alajuelense luego de su acto de indisciplina semanas atrás, que le costó un castigo que lo mantuvo fuera del primer equipo y hasta lo sacó de la convocatoria de la Selección Nacional con Fernando Batista.

Días atrás se conoció que se le levantó el castigo al volante erizo y que iba a entrar en la convocatoria ante Guadalupe; sin embargo, el mediocampista no solo regresó tras haberse perdido solo el juego ante Herediano, sino que inmediatamente fue estelar y jugó todo el compromiso contra los josefinos.

Bran regresó a tener minutos ante Guadalupe luego de su castigo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego del empate a uno en Alajuela, compañeros de Bran hablaron acerca de su sentir después de la vuelta del volante al primer equipo, pese a su reciente polémica fuera de los terrenos de juego.

“Para mí Bran es un jugador que siempre marca diferencia, que tiene mucho criterio con la pelota y nos ayudó muchísimo que estuviera de vuelta”, mencionó Aarón Salazar.

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El defensa también fue consultado por La Teja sobre si pensaba que el castigo fue corto.

“Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a la directiva, al cuerpo técnico que tomó la decisión, y si ellos decidieron que estuviera de vuelta, nosotros como compañeros lo que nos corresponde es acuerparlo y tratarlo como uno más, ya que al final la decisión que ellos tomaron, pues por algo la tomaron y Bran nos ayudó muchísimo”, respondió Salazar.

Creichel Pérez y ahora Alejandro Bran han pasado recientemente por episodios polémicos con la Liga. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernando Piñar fue otro de los que expresó su sentir con el regreso de Bran y sobre su postura como figura pública para lidiar con este tipo de acontecimientos fuera de cancha.

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“El tema de Bran es un tema bastante delicado, pero cada quien se cuida indistintamente y sabe hacer las cosas. Nosotros en la institución tenemos, gracias a Dios, psicólogos para aprender. Creo que de los errores se aprende; somos seres humanos, nos podemos equivocar en cualquier momento y ya lo de él pasó y Dios quiera le sirva de aprendizaje y siga mejorando como futbolista”, acotó el lateral.

Alejandro no pudo brillar en su vuelta al combinado rojinegro tras vivir momentos de mucho protagonismo en la previa por su polémico episodio que le costó el castigo con la institución.