La respuesta de los jugadores de Alajuelense a los aficionados que los tildaron de “pechos fríos”

Un resultado inesperado en casa ante el colero Guadalupe fue el detonante de un gran enojo por parte de la afición de Alajuelense que, tras el empate a una anotación, descargó la frustración contra los futbolistas, con términos como “pechos fríos”.

Los manudos, actuales campeones nacionales y tricampeones de Centroamérica, han tenido una temporada muy irregular en la que está en peligro incluso la clasificación a las semifinales.

Alajuelense no pudo ante el colero, lo que provocó un gran enojo por parte de la afición. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante el descargo de algunos aficionados en contra de los futbolistas, en la zona mixta luego del partido contra los josefinos, los rojinegros respondieron ante dichas palabras.

“Entiendo a la afición que está molesta porque nosotros también tenemos que darnos cuenta de la institución en la que estamos, todo lo que nos dan ellos para que al final nosotros vengamos a hacer un partido malo. Creo que cualquier futbolista lo puede tener, pero hoy más que todo nos duele porque estamos jugando ante el último lugar.

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“Sabemos que estamos peleando en la zona de clasificación, no podemos dejar más puntos atrás, no hay más allá con el margen de error, lo hemos hablado, lo hemos trabajado y ahora a pensar ya en el mañana y estar al 100″, comentó el autor del tanto liguista ante Guadalupe, Fernando Piñar.

Otro de los manudos que habló acerca del flojo momento que vive la institución, que provocó los gritos de “pechos fríos” tras el empate, fue el azteca Ángel Zaldívar.

El arquero Leal fue la gran estrella ante los manudos para evitar la derrota guadalupana (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sí es entendible que la afición muestre su descontento, no se merecen estos resultados, sabemos que era un partido para ganarlo, pero en cuanto a la actitud, en cuanto a no dejar de luchar hasta el final, eso está. Creo que el compromiso está, más que nada está en los detalles que nos hemos partido dentro del campo y hemos dejado la vida, eso está claro, creo que los detalles, los errores son los que tenemos que corregir y vamos a luchar hasta el final, que todavía tenemos posibilidades”, mencionó el delantero mexicano.

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Los erizos suman 19 puntos en lo que llevamos del Clausura 2026, estando a nueve unidades del líder Herediano, por lo que su puesto en las semifinales no está garantizado a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular.