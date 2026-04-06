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Así fue el regreso de Alejandro Bran con Alajuelense tras polémico castigo

Alejandro Bran volvió a la convocatoria tras el castigo que tuvo y de inmediato fue estelar con Alajuelense ante Guadalupe

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Por Eduardo Rodríguez y Marianella González

Alejandro Bran pasó sin pena ni gloria en su regreso a las canchas este domingo ante Guadalupe, luego del incidente que protagonizó hace un par de semanas.

Recordemos que el volante ocasionó, en presunto estado de ebriedad, un disturbio en el condominio en el que vive por el que llegó hasta la Fuerza Pública a contenerlo.

Bran se perdió el encuentro de la fecha pasada ante el Herediano como castigo por lo sucedido, además que estuvo entrenando con el alto rendimiento erizo por unos días.

Además se cayó de la lista de convocados por Fernando Batista para los amistosos de la Selección Nacional ante Jordania e Irán.

Pero ante la urgencia manuda el castigo se acabó y fue titular para el duelo entre manudos y guadalupanos en el que no pesó en el empate a un tanto.

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Alejandro Bran volvió con Alajuelense tras polémico castigo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, indicó que ya le dieron vuelta a la página; el jugador mostró su arrepentimiento y ahí dejaron el tema.

El caso se llevó con mucha madurez, con mucho equilibrio emocional; los errores traen consecuencias y estas se asumen, pero en este sentido Bran fue muy maduro de sus errores, de lo que pasó y acá lo más importante es que no vuelva a pasar, que eso sería aún más grave“, dijo antes del juego.

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La Teja estuvo presente en el estadio Alejandro Morera Soto y conversó con algunos aficionados sobre el regreso de Bran, las opiniones son divididas.

Mal para mí, se tuvo que ampliar un toque el castigo, pero dada la urgencia, también hay que entender al cuerpo técnico y que estamos en una posición comprometida”, opinó uno de los aficionados en las afueras del Morera.

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Bran fue estelar y al final solo se perdió el juego ante Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No está bueno por lo que hizo, pero también se ocupa porque no hay jugadores como él”, expresó otro liguista consultado por La Teja.

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Han pasado cosas peores en otros equipos, claro que sí, no hay ningún problema”, comentó otro erizo.

En lo que se refiere a su rendimiento, Bran no logró destacar como en otras ocasiones con disparos de media distancia, que es de sus cualidades más destacadas, y tras la lesión en los primeros minutos de Celso Borges, a Alejandro le tocó encargarse más de la marca durante todo el juego, por lo que se perdió en ataque.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

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