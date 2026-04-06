Jefferson Brenes respondió a sus críticos tras hacer el golazo de la jornada en el triunfo de Saprissa

Jefferson Brenes afirma que Hernán Medford le devolvió la confianza y lo ayudó a mejorar su nivel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jefferson Brenes fue el autor del golazo de la fecha tras meter un bombazo desde afuera del área imposible para el vuelo de Bryan Segura, arquero de Pérez Zeledón, que valió el boleto para todos los presentes en La Cueva.

Durante el encuentro, el volante fue uno de los que más probó la resistencia del arquero rival hasta que se sacó un golazo de esos que puso a aplaudir a muchos.

Tras el juego, el diez tibaseño habló con los medios y aseguró que su nivel está creciendo y el por qué cree que hace unas semanas estaba en la mira de las críticas de muchos.

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“Creo que las críticas más que todo iban por llevar el número (diez), obviamente por el rendimiento, pero creo que era más que nada por llevar el número”, dijo.

Brenes afirmó que no pretende compararse con jugadores como Alonso Solís, el gran referente morado de esa camiseta, sino hacer su camino.

“Ya Solís tiene el número guindado ahí, es el ídolo aquí, la persona que siempre van a recordar, obviamente para mí es una motivación llevar ese número, con una persona que hizo su nombre, pero los ojos también sé que están puestos en mí.

“Yo entré en una etapa de frustración en un momento, porque no tenía mi mejor nivel, pero ¿cómo iba a tenerlo si no tenía minutos ni la confianza? La afición se metía conmigo, pero yo los entendía, pero es porque no tenía la oportunidad", dijo.

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Jefferson indicó que con Hernán Medford se ha sentido muy cómodo, las cosas han sido muy diferentes y hasta siente otra actitud de la afición.

“Creo que ya quizás están bajando un poco la crítica, pero es normal, siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Soy una persona que si me tienen que criticar por mi nivel, que lo hagan, porque al final eso me ayuda a levantarme”, añadió.