Hernán Medford mandó un ácido filazo a la prensa tras golear al Municipal Pérez Zeledón

Hernán Medford fue muy directo con la prensa tras el encuentro con Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford, entrenador del Saprissa, lanzó una frase llena de ironía y sarcasmo tras el triunfo morado por 4-0 ante Pérez Zeledón este domingo.

Al técnico tibaseño le consultaron si le preocupa que hasta el minuto 85 el encuentro estaba 0-0 y fue hasta los últimos diez que pudo resolverlo con cuatro goles.

El Pelícano defendió que los goles pueden caer en cualquier momento del partido y defendió que su equipo hizo un gran juego en general, y allí fue cuando lanzó unas palabras cargadas de sarcasmo.

“Lo que pasa es que algunos de ustedes (prensa) solo analizan los cuatro goles. Ahora es capaz que me van a venir a decir que Saprissa solo jugó bien los últimos 15 minutos. Por favor, yo les pido que se sienten y vean los partidos completos y opinen luego.

“La vez pasada se enojaron conmigo porque les dije que se sentaran y vieran el partido. No sé por qué se enojan por eso, les di una recomendación, vean los partidos y así pueden juzgar y explicarle a la gente, pueden ver y criticar que no se hace bien”, indicó.

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Hernán Medford afirmó que el caudal ofensivo de Saprissa fue muy bueno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medford rechazó que el Monstruo haya fallado en efectividad cuando ganó 4-0.

“¿Cuál preocupación? ¿Cuántos goles llevamos en dos partidos? Nueve goles. Entiendan que un partido de fútbol se falla. El problema es cuando no llega, ahí sí me tendría que preocupar, pero ¿por qué me voy a preocupar si llegamos diez o quince veces?

“Fuimos contundentes, pero imagínese si fuéramos contundentes en todas; el partido termina 12-0. Hay que saber que también cuenta el rival, ¿el portero cuántas sacó? El rival se paró muy bien también; me preocuparía no tener oportunidades”, añadió.

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