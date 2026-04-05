¿Es este el capítulo final de la polémica entre la esposa de David Guzmán y Paté Jr?

Este domingo Saprissa recibió a Pérez Zeledón a las 3 de la tarde y con ellos muchos esperaban ver el desenlace entre Stacy Montero, esposa de David Guzmán, y al hijo de Wálter Centeno, del mismo nombre, tras las polémicas declaraciones a mitad de semana.

El hijo de Wálter criticó a Guzmán por usar el número 8 de su papá, a lo que la esposa de David salió en su defensa y aprovechó para tirarle al Jr. por unas presuntas burlas y gestos en contra de sus hijos en Club Morado en el pasado juego de Copa ante Liberia, en el que incluso dijo que Patecito no celebró el gol del mediocampista.

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, pese a la polémica con el hijo de Paté se hizo presente en el estadio (Instagram/Prensa Saprissa/Instagram/Prensa Saprissa)

La misma Stacy en una entrevista con La Teja aseguró que ella iba a asistir a este duelo contra Pérez Zeledón y que incluso estaba dispuesta a hablar con Patecito de manera educada para solucionar las diferencias.

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“Yo con respeto, si él también tiene, con mucho gusto puedo conversar con él, pero a lo que me han dicho es complicado. Nosotros vamos a ir al estadio, no tenemos que sentir miedo ni nada, sí vamos a llegar”.

La esposa de David Guzmán se hizo presente al estadio pese a la polémica con hijo de Paté (Instagram Stacy Montero/Instagram Stacy Montero)

Stacy subió en su cuenta de Instagram una foto en Club Morado, pero Patecito subió que estaba en la playa, por lo que el reencuentro entre ambos tendrá que esperar y una posible charla para solucionar el conflicto también, pese a que Wálter hijo fue claro días atrás que no es nada personal.

“El problema no es la crítica; el problema es no saber diferenciar entre fútbol y vida personal”, puso en su perfil de X días atrás.