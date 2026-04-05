Keylor Navas recibe peculiares elogios de periodista hondureño por algo ajeno al fútbol

El periodista hondureño Gustavo Roca llenó de elogios a Keylor Navas por su humildad debido al carro por el que anda en las calles de México.

Roca subió en su cuenta de Facebook una foto de Navas con el vehículo que maneja, y al no ser un carro de mucho lujo, el comunicador lo destacó.

Periodista de Honduras llenó de elogios a Navas por el carro que conduce en México (Gustavo Roca/Gustavo Roca)

“Tricampeón de Champions League, jugó en España, Francia e Inglaterra. Leyenda del Real Madrid. Tres mundiales con Costa Rica. Actual jugador de Liga MX. Está forrado en plata”.

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Y sí, maneja un Suzuki Swift por las calles de México, un tipo chill. Don Keylor Navas Gamboa", publicó el hondureño.