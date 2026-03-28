Keylor Navas desata la fe en Pumas: reconocido aficionado se ve campeón de Liga MX

La renovación de Keylor Navas con los Pumas de la Liga MX es algo que genera mucha emoción en los aficionados felinos, ya que no cualquiera puede presumir tener un arquero tricampeón de Champions League y que ha jugado en gigantes europeos como Real Madrid o PSG.

En México, los felinos son considerados uno de los equipos grandes de la Liga MX y es por eso que en La Teja conversamos con un reconocido aficionado y creador de contenido de los universitarios, Criss Ángel, mejor conocido como el Babui, para saber su sentir sobre la renovación del tico y lo que representa Navas para ellos, desde su llegada al equipo y su presente.

El Babui cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok (Criss Ángel/Criss Ángel)

“En México todas las portadas, redes sociales estaban pendientes de la llegada de este gran arquero; yo lo veía difícil porque es un gran portero y un guardameta de ese calibre es difícil que voltee a ver a México. Cuando llegó, nadie se lo podía creer, ni yo. Aquí en Pumas, lo que más teníamos carente era el tema de la portería”, contó el creador de contenido con más de 101 mil seguidores en TikTok.

Sobre la renovación, Criss expresó su miedo cuando sonó el nombre del Inter Miami como posible futuro para Navas.

“Representa sobre todo la seguridad en la posición de la portería que nos hacía mucha falta, representa la soberanía y representa aún más la historia que se está escribiendo en el club, porque imagínate que Keylor Navas se fuera al Inter de Miami a jugar con Leo Messi entonces, la verdad es que cuando escuché eso, pensé que a Keylor Navas le brillaban los ojos. Para nosotros representó una estabilidad tanto en lo deportivo como en lo emocional”.

Criss se ilusiona con ver a Navas campeón con Pumas tras su renovación

La reacción de el Babui al saber de la renovación de Navas fue de alegría y hasta afirma que Keylor merece ser campeón.

Criss espera que Navas sea campeón con Pumas (Pumas/Pumas)

“Fue una emoción, pero sobre todo fue como una representación en cuanto a tener a un portero de Champions; o sea, para mí fue como una estabilidad de que Keylor puede llevar a este equipo al campeonato. O sea, yo la verdad, te lo juro que ahorita en la posición en la que vamos, los partidos que se han jugado, Keylor Navas se ha echado al equipo encima; gracias a Keylor estamos donde estamos ahorita y creo que Keylor merece salir campeón de aquí de Pumas.

“En lo personal, para mí fue una emoción en la cual digo que Keylor merece salir campeón y más en Pumas porque Pumas representa la máxima casa de estudios, una hermandad estudiantil. Keylor lo sabe; Keylor sabe que está representando a una comunidad de estudiantes y creo que a Keylor le fascinó y también le fascinó México”, afirmó.

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El Babui se ilusiona con el presente del equipo felino en la Liga MX, de que pueda romper una racha sin ser campeones en México desde 2011, ahora con Navas en el arco y recién renovado.

Pumas ahorita va en la cuarta posición con 23 puntos; todavía le quedan ciertos partidos. Yo sí veo a Pumas, primero Dios, campeón en este semestre, porque te lo repito, lo vimos en el partido pasado y en el antepasado contra Cruz Azul; iba perdiendo 2-0 y ahí hubo dos o tres atajadas de Keylor. Navas es fundamental“.

Criss Ángel es un conocido creador de contenido de Pumas en México (Criss Ángel/Criss Ángel)

“Keylor se ha echado al equipo encima, o sea, es Keylor contra 11 jugadores, así te lo digo. Entonces me veo ilusionado, yo confío plenamente en que Keylor se va a ir de México con un campeonato porque todos estamos ilusionados y porque se lo merece”, aseguró el aficionado de Pumas.

Keylor, la máxima estrella que ha llegado a la Liga MX

Criss nos comentó en qué lugar pone a Navas dentro de las estrellas que han jugado en la Liga MX.

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“Primero sería Keylor Navas, Ronaldinho y Sergio Ramos. Keylor llegó en mejor nivel que Ronaldinho, que llegó aquí a México con ciertas condiciones, o sea, tenía ciertos privilegios, que le dieran permiso de llegar tarde a los entrenamientos o que se fuera de fiesta porque la directiva de Gallos le puso ahí toda la charola de oro, sabes que puedes llegar tarde a los entrenamientos, puedes irte de fiesta.

“Aquí también Sergio Ramos, pues venía como medio desubicado porque, pues viene del Real Madrid, es la estrella como en Europa, entonces aquí el que sigue teniendo los pies en la tierra es el tricampeón de Champions bajo una posición que es muy complicada; por eso es que lo pongo en ese orden”, afirmó en la entrevista con La Teja.