La razón por la que Max, la mascota de Cartaginés, trascendió las fronteras

La mascota del fútbol nacional a la que la mayoría le tiene gran cariño, independientemente del color de la camisa, es a Max, el manigordo del Cartaginés.

Max es de las mascotas más queridas del fútbol nacional (Cartaginés)

Y es que quien le da vida a la popular mascota brumosa, Gerlad Brenes, compartió en su red social de Facebook una publicación de que en Honduras, una persona para su cumpleaños hizo un queque de Max sin ser fan específicamente del Cartaginés.

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Fuera del país también hay seguidores a Max (Facebook Gerlad Brenes/Facebook Gerlad Brenes)

“Les quiero contar, hoy en Honduras le celebraron el cumpleaños a una fan de Max; no es aficionada a nuestro Club Sport Cartaginés, pero sus amigos de Honduras le dieron esta sorpresa. Qué bonito es saber que, tanto en Costa Rica como fuera, Max llega a miles de corazones. Gracias, gracias, amigos hondureños”, publicó en su cuenta de Facebook.