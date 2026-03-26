Deportes

La razón por la que Max, la mascota de Cartaginés, trascendió las fronteras

Mascota del Cartaginés es tan carismática que hasta fuera del país le tienen cariño

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La mascota del fútbol nacional a la que la mayoría le tiene gran cariño, independientemente del color de la camisa, es a Max, el manigordo del Cartaginés.

Max, la mascota del Cartaginés, se roba las miradas en el Fello Meza con sus bailes y travesuras.
Max es de las mascotas más queridas del fútbol nacional (Cartaginés)

Y es que quien le da vida a la popular mascota brumosa, Gerlad Brenes, compartió en su red social de Facebook una publicación de que en Honduras, una persona para su cumpleaños hizo un queque de Max sin ser fan específicamente del Cartaginés.

LEA MÁS: Siguen los filazos: Periodista al que Medford tiene atravesado, le devolvió una pedrada al entrenador morado

Fuera del país también hay seguidores a Max
Fuera del país también hay seguidores a Max (Facebook Gerlad Brenes/Facebook Gerlad Brenes)

“Les quiero contar, hoy en Honduras le celebraron el cumpleaños a una fan de Max; no es aficionada a nuestro Club Sport Cartaginés, pero sus amigos de Honduras le dieron esta sorpresa. Qué bonito es saber que, tanto en Costa Rica como fuera, Max llega a miles de corazones. Gracias, gracias, amigos hondureños”, publicó en su cuenta de Facebook.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésMax
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.