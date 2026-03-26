Con esta movida Cartaginés libera plaza para contar con otro extranjero para el torneo nacional

Diego González (19) Ya es tico y liberará una plaza de extranjero en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Cartaginés podrá contar a partir de viernes con un extranjero más en su planilla como resultado de una movida que finalmente cuajó y por la que trabajó los últimos meses.

Desde este 27 de marzo, el lateral Diego González recibirá la ciudadanía costarricense cuando recoja la cédula que lo acredita como un tico más, la que sumará junto a su nacionalidad mexicana.

Diego llegó a Costa Rica en el 2019 para jugar en el Herediano, regresó brevemente a México y luego se marchó a Guatemala y regresó en el 2022, se casó con una costarricense y ya cumplía los requisitos para el trámite.

LEA MÁS: En Cartaginés revelan la realidad sobre la lesión de Cristopher Núñez

Plaza de extranjero dejará jugar a chapín

La noticia para los brumosos es muy positiva, porque le abre el chance de contar con una plaza de extranjero más, luego que el defensor ya pase como nacional.

Marcelo Hernández finalmente podrá jugar con el Cartaginés en primera división. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

LEA MÁS: Rolando Fonseca generó roncha en Cartaginés tras frase que dijo contra los brumosos

El campo para el nuevo foráneo ya tiene nombre; es para el guatemalteco Marcelo Hernández, un zaguero chapín de 20 años, quien llegó al club a inicios de febrero, pero al estar llenos los campos de los extranjeros, debió irse al equipo de Alto Rendimiento.

Marcelo es un muchacho al que el técnico Amarini Villatoro conoce muy bien, pues viene del Xejalú de Guatemala, club que dirigía el DT antes de venirse a Costa Rica.

Si los brumosos pueden contar con Hernández pronto, sería una alternativa fresca en la defensa central, zona en la que los blanquiazules han sufrido mucho por lesiones.