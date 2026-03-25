Rolando Fonseca generó roncha en Cartaginés tras frase que dijo contra los brumosos

Rolando Fonseca, fiel a su estilo, le tiró duro al Cartaginés con una frase que deja muy mal parados a los brumosos luego de perder el liderato el pasado fin de semana.
En Telenoticias, hablando sobre el primer lugar de Cartago que acabó perdiendo tras caer 3-1 en Pérez Zeledón y la victoria de Herediano contra Alajuela, Rolo usó una frase sobre ese liderato que duró una semana.
“Dura más el popi que yo me estaba comiendo cuando me fui a cortar el pelo que el liderato del Cartaginés; el porqué es porque son maneras de manejar el estrés”, dijo el exgoleador en Telenoticias.
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Los brumosos fueron líderes una semana después de haber vencido a Saprissa en el Fello Meza y la derrota de Heredia con Liberia, pero eso solo duró una semana.