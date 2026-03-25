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Rolando Fonseca generó roncha en Cartaginés tras frase que dijo contra los brumosos

Rolando Fonseca hizo una expresión sobre el liderato de Cartaginés que no caerá muy bien a los brumosos

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Por Eduardo Rodríguez

Rolando Fonseca, fiel a su estilo, le tiró duro al Cartaginés con una frase que deja muy mal parados a los brumosos luego de perder el liderato el pasado fin de semana.

En Telenoticias, hablando sobre el primer lugar de Cartago que acabó perdiendo tras caer 3-1 en Pérez Zeledón y la victoria de Herediano contra Alajuela, Rolo usó una frase sobre ese liderato que duró una semana.

Rolando Fonseca está convencido de que muchas cosas deben cambiar en Saprissa.
Fonseca le tiró duro al Cartaginés (JOHN DURAN)

Dura más el popi que yo me estaba comiendo cuando me fui a cortar el pelo que el liderato del Cartaginés; el porqué es porque son maneras de manejar el estrés”, dijo el exgoleador en Telenoticias.

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Los brumosos fueron líderes una semana después de haber vencido a Saprissa en el Fello Meza y la derrota de Heredia con Liberia, pero eso solo duró una semana.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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