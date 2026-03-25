Rolando Fonseca generó roncha en Cartaginés tras frase que dijo contra los brumosos

Rolando Fonseca, fiel a su estilo, le tiró duro al Cartaginés con una frase que deja muy mal parados a los brumosos luego de perder el liderato el pasado fin de semana.

En Telenoticias, hablando sobre el primer lugar de Cartago que acabó perdiendo tras caer 3-1 en Pérez Zeledón y la victoria de Herediano contra Alajuela, Rolo usó una frase sobre ese liderato que duró una semana.

Fonseca le tiró duro al Cartaginés (JOHN DURAN)

“Dura más el popi que yo me estaba comiendo cuando me fui a cortar el pelo que el liderato del Cartaginés; el porqué es porque son maneras de manejar el estrés”, dijo el exgoleador en Telenoticias.

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Los brumosos fueron líderes una semana después de haber vencido a Saprissa en el Fello Meza y la derrota de Heredia con Liberia, pero eso solo duró una semana.