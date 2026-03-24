En Cartaginés revelan la realidad sobre la lesión de Cristopher Núñez

Cristopher Núlez se lesionó en el juego del domingo ante Pérez. Foto: Facebook CSC. ( Foto: Facebook CSC./Foto: Facebook CSC.)

El Cartaginés y su afición quedaron en ascuas este domingo luego de la lesión que sufrió el volante Cristopher Núñez en el encuentro ante Pérez Zeledón como visitante.

El capitán blanquiazul no pudo continuar en el encuentro; en principio se habló de una lesión de rodilla de la que se temía por su gravedad.

LEA MÁS: En Cartaginés las malas noticias no paran y confirmaron la lesión de una de sus figuras

La Teja habló este martes con don Leonardo Vargas, presidente del cuadro brumoso, quien nos contó la realidad de su estrella y, para tranquilidad de todos allá, no es tan grave como se temió, según nos dijo el jerarca.

“Cristopher está recuperándose, la lesión no es tan grave como pensamos al inicio y vamos a ver si puede estar en el partido contra Sporting, pero contra Heredia sí podrá estar con nosotros”, explicó.

Don Leo no especificó en qué consiste la lesión, pues no tiene tantos detalles, pero que lo que le informaron es que el asunto marcha bien.

“Contra Sporting es difícil que llegue, pero al de Heredia sí, eso estamos claros”.

LEA MÁS: Cristopher Núñez demostró con sus declaraciones ser un gran capitán para el Cartaginés

Los de la Vieja Metrópoli enfrentarán a los albinegros el jueves 2 de abril, y jugarán en casa ante los rojiamarillos el domingo 12 de abril.

La lesión impidió que Núñez viajara con la Selección de Costa Rica a los amistosos que disputará en Turquía ante Jordania e Irán.