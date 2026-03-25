Conocido aficionado del Olimpia de Honduras desata polémica que encenderá a aficionados ticos

La rivalidad entre Costa Rica y Honduras a nivel de Centroamérica siempre da nuevos episodios y ahora fue el aficionado del Olimpia y creador de contenido Stalin Fut, quien no dudó en soltar un pensar de él que no agradará a los nacionales.

Conocido aficionado de Olimpia asegura que ganarían la liga tica de forma fácil (Mayela López/Mayela López)

En un espacio de fútbol de nombre “Nunca se sabe”, hicieron una dinámica sobre cómo les iría a los equipos de Honduras en diversas ligas de Concacaf, y el hincha de los leones catrachos aseguró que su equipo ganaría el campeonato tico si jugara en nuestro país.

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“Voy a ser objetivo porque la liga tica es complicada, pero el Olimpia, fácilmente sería campeón”, afirmó el olimpista que cuenta con más de 74 mil seguidores en TikTok.

El conjunto albo es el actual monarca de Honduras y cuenta con 40 cetros de campeón de dicho país.