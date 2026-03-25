¿Envidia? Periodista catracho asegura que Costa Rica mira con recelo a Honduras por este motivo

En el último tiempo, desde Honduras se ha hecho muy popular compararse con Costa Rica desde el ámbito de la selección; sin embargo, más aún con respecto a las ligas domésticas de cada uno de los países.

Cierta parte de la prensa catracha no ha tenido reparo en reconocer que la liga de Costa Rica es la mejor de Centroamérica, por encima de la hondureña, pese a los constantes intentos de otros de asegurar que tienen una superior a la tica.

Desde Honduras afirman que en Costa Rica le tenemos envidia a las canchas de ellos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a todas esas comparativas en las que Costa Rica sale piropeado por los propios periodistas e incluso aficionados del fútbol hondureño, en el medio OkGol, el periodista Harry García afirmó que en nuestro país hay un motivo por el que envidiamos a los catrachos.

Durante la participación del comunicador hablaban acerca de la infraestructura del fútbol de Honduras e hicieron la comparativa con nuestro fútbol.

LEA MÁS: El caso de Alejandro Bran desde la perspectiva de un alcohólico: el periodista Gaetano Pandolfo

“Por ejemplo, estas son cosas que no creemos; que somos los únicos que pasan esas cosas. En Costa Rica pasan cosas bastante parecidas; de hecho, algo que se mencionaba, que en Costa Rica ellos tenían mejores canchas, pero hoy por hoy ellos envidian las canchas que tenemos en Honduras, así que hay varias cosas que hemos mejorado, pero este es uno de los puntos”, mencionó el periodista.

Alajuelense es el actual tricampeón de Centroamérica (Jose Cordero/José Cordero)

En el último tiempo, las comparativas entre ambas ligas se han incrementado por temas como los ambientes en los estadios, en especial en los clásicos de cada país, en los que, mientras en el Alejandro Morera Soto y en el Ricardo Saprissa se juegan los Saprissa ante Alajuelense con un gran ambiente y con un show antes de los duelos, en Honduras no pasa lo mismo cuando se miden Motagua y Olimpia.

Otro de los factores en general de esta comparativa es el tema de asistencia en general a los estadios pues, recientemente, los mismos catrachos revelaron que solo un equipo como Saprissa en la primera vuelta llevó más gente a la Cueva que todos los clubes de Honduras juntos.

LEA MÁS: Mauricio Villalobos ya tiene fecha para su delicada cirugía luego del golpe que recibió en el juego ante Herediano

En lo futbolístico, Alajuelense es el actual tricampeón de Centroamérica y, además de la Liga que también ganó el cetro en la edición 2020; hay que sumar el ganado por Herediano en 2018 y Saprissa en 2019. Desde la vuelta de esta clase de torneos en el 2017, el dominio tico es tal que los hondureños solo dos veces han celebrado gracias al Olimpia, además de Comunicaciones de Guatemala, que ganó la edición 2021.