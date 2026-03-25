El caso de Alejandro Bran desde la perspectiva de un alcohólico: el periodista Gaetano Pandolfo

Alejandro Bran fue detenido por la Fuerza Pública el jueves 19 de marzo. (Foto: /Foto: cortesía)

Gaetano Pandolfo es uno de los periodistas más reconocidos de Costa Rica; sus crónicas eran las más esperadas en el país y La Nota de Tano sigue siendo una de las columnas más seguidas y respetadas en los medios de comunicación.

El icónico comunicador costarricense tiene 83 años y sigue tan lúcido como siempre, además de ser muy directo en detalles que conoce por experiencia propia, como es el del alcoholismo, enfermedad por la que ha dado su testimonio a lo largo de todo el país.

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Tano Pandolfo aborda el caso de Alejandro Bran desde el alcoholismo

Tano, como se le conoce popularmente, abordó el tema de Alejandro Bran desde una perspectiva que muy pocos se habían animado, la de un enfermo alcohólico, en las columnas del lunes y martes en el periódico La República fue muy claro.

“El primer paso de los dirigentes de la Liga es reunirse y conversar con los familiares de los futbolistas indisciplinados: padres, esposas, parejas, hermanos, para que se abran y cuenten si estos desagradables eventos son repetitivos. Hablar con honestidad, sin tapujos, como la mejor forma de ayudar a sus seres queridos a salir del embrollo.

“Conocida la situación real de cada futbolista y si se comprueban esos problemas con la ingesta de alcohol, los dirigentes manudos deben buscar ayuda de alcohólicos recuperados, para que den testimonio a esos jugadores, que probablemente ya fueron atrapados por la enfermedad del alcoholismo: progresiva, rastrera y mortal, escribió.

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Para Gaetano Pandolfo, Alejandro Bran muestra síntomas de alcoholismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pandolfo explica por qué los castigos deportivos no funcionan

La Teja habló con Tano para ir más allá de lo que puede poner en una columna y desde su perspectiva cómo se puede abordar lo vivido.

Pandolfo es muy directo que para una persona con esta enfermedad castigarlo con unos partidos y mandarlo a entrenar con los jóvenes, no es la forma de convencerlo para que cambie, porque pasado el susto o la vergüenza, recaerá.

“Como yo soy enfermo alcohólico tengo mucha experiencia, te digo que el problema del enfermo alcohólico no lo resuelve en un club ni los siquiatras, ni los sicólogos ni mandándolo a entrenar con el alto rendimiento, es un asunto más de fondo.

“Tampoco puedo señalar a Bran como alcohólico, ni nadie puede hacerlo, yo no puedo decirle a absolutamente a nadie que es alcohólico, eso es una sentencia que está en la literatura de Alcohólicos Anónimos. El alcohólico es el que debe aceptar que tiene problemas con su manera de tomar. Ni Óscar Ramírez, ni Joseph Joseph, ni ningún sicólogo le puede hacer”.

“Si tiene problemas con su manera de tomar, entonces califica como alcohólico, por lo que la solución no es mandarlo a entrenar con otros equipos”, explicó.

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La propuesta de Pandolfo: incluir Alcohólicos Anónimos en los reglamentos

Para Pandolfo, lo ideal es que en los reglamentos de los equipos, a las personas que tengan estos problemas, se les proponga o mande ir a AA como parte de su recuperación u obligaciones si demuestran que es necesario.

“Hay que entender muchas cosas. A mí me pasó que trabajaba en La Nación y no hacía la guardia, porque era el redactor de guardia (quedarse hasta que terminara la edición) y me iba a una cantina y no la hacía y me costó que me despidieran.

“No hay que ser un gran conocedor para saber que en este caso Alejandro no pudo controlar ese día en específico su manera de tomar. Probablemente no solo él, sino todos los deportistas del mundo en todas las disciplinas que tienen una adicción, la pueden controlar momentáneamente, pero nada más.

“Seguramente no es la primera borrachera que se pega, porque eso es lo que se venía hablando en los medios, según escuché, y en un momento ya no lo puedes controlar y viene la torta”, explicó.

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Gateano Pandolfo es uno de los periodistas más respetados en Costa Rica. (Alonso Tenorio)

¿Qué se puede hacer realmente ante estos casos?

Para Tano, tener al muchacho aislado no sirve de nada porque ese tipo de castigos no los va a sentir y más bien los equipos se están “autocastigando” y hasta a su entrenador, como pasó con Óscar Ramírez ante Herediano.

Hay que saber diferenciar las cosas, naturalmente si un muchacho llega bebido a un partido o totalmente desvelado por haber tomado la noche anterior, allí no puede jugar porque no está en condiciones óptimas.

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Si es un caso como el de Bran, en el que había un partido dos días después, no ve ninguna utilidad en un castigo así, al punto que lo pondría en el juego ante Guadalupe del otro fin de semana.

“No vamos a un caso específico; en el fondo, mi intención es que los clubes deberían reformar su reglamento interno porque, según mi criterio, están autocastigándose, pueden aumentar los castigos económicos y hasta premios.

“Mandar a una persona a Alcohólicos Anóninos obligada no va a pegar, no funciona de esa forma, pero tal vez en unas cuantas sesiones, tal vez se haga el milagro y al infractor le agrade y se quede por su propia voluntad.

“Yo pongo una definición como alcohólico que calza con Alejandro, él tomó y causó problemas, la persona que toma y causa un problema es alcohólico”.