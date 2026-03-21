Machillo Ramírez hizo esta recomendación a la directiva de Alajuelense tras caso de Alejandro Bran

Óscar Ramírez fue claro en que a algunos jugadores es mejor evitarlos. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, sacó varias conclusiones de lo sucedido con el caso de Alejandro Bran, escándalo que sacudió al León en un delicado momento.

Para Machillo, más allá de hacer valer el reglamento interno, una forma de evitar futuros problemas es revisar bien a las personas que quieren llevar al club antes de contrarlas.

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El entrenador hizo una reflexión sobre el caso y recomendó revisar el historial de los jugadores. Los manudos contrataron a Bran hace un año y a Kenneth Vargas, otro jugador sancionado, para este torneo.

“De estas cosas se saca mucho como grupo y también para hacer filtros, si hay gente con problemas de este tipo, es importante saberlo, tener buenos filtros y si no, pues no contratar o tener eso más fino en el control.

“También se les puede ayudar, todos tenemos alguna situación, la institución tiene gente para tratarlos, con sicólogos. Ayudarlos no solo en eso sino en otros aspectos, es algo en lo hemos trabajado, que se está haciendo”, comentó.

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Kenneth Vargas llegó a Alajuelense este torneo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Machillo fue claro en que las personas deben asumir la responsabilidad de sus acciones.

“No es lo ideal, es algo que no debería ser, pero si esto es para algo bueno y se puede mejorar, ojalá que así sea”, comentó.