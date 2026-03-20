Creichel Pérez sorprende con su reacción luego del escándalo de Alejandro Bran en Alajuelense

Machillo Ramírez puso como ejemplo a Creichel Pérez de cómo levantarse de un error y un escándalo de indisciplina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La polémica vivida por Alejandro Bran en Alajuelense generó una llamativa reacción en otro de sus compañeros, el extremo Creichel Pérez.

Óscar Ramírez, técnico rojinegro, confesó que a raíz de este caso, habló con el muchacho y recordaron lo vivido en setiembre, cuando fue Pérez el que rompió el reglamento.

Machillo afirmó que así como Pérez creció y aprendió de sus errores, espera que a futuro suceda con los involucrados en esta ocasión.

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“Hablé con Creichel y la respuesta de él ante una situación como la que pasó fue la correcta, entendió, recapacitó y es un muchacho diferente, que aprendió de lo que vivió y ahora es otro”, explicó el DT.

Ramírez fue claro que los problemas de este tipo pasan en todos los equipos, una realidad que afirma no se puede ocultar, pero la clave está en saber cómo manejarlas y qué aprende el jugador tras la bronca.

“Yo hablaba ayer con Creichel y me sentía muy contento con lo que me decía, porque lo vi totalmente diferente en su manera de hablar. Me decía ‘Profe, es que yo ya soy otro’, es un muchacho que se equivocó una vez, se recuperó y es lo que esperamos de esta gente.

“Es un momento en el que nos estamos jugando muchas cosas y tal vez es un poco más complejo, pero de estas cosas se saca mucho”, destacó.