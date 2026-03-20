Óscar Ramírez habló del caso de Alejandro Bran y de donde salió la idea de las sanciones al jugador

Alejandro Bran ha dado de qué hablar en las últimas horas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, habló por primera vez del escándalo de Alejandro Bran tras ser separado del equipo por indisciplina.

Machillo contó que habló con los capitanes del caso, que ya se tomaron medidas y que a pesar de eso, su equipo sigue fuerte.

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Ramírez confirmó que las decisiones que se tomaron fueron por decisión de él, por el respeto que deben tener hacia el grupo.

Particularmente sobre Bran y Huevito, fue claro que no puede andar detrás de nadie cuidando como se comparta, porque trabaja con adultos y profesionales.

Óscar Ramírez se refirió a lo ocurrido con Alejandro Bran.

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“Uno no tiene el control de la vida de ellos, trabaja con seres humanos, y uno espera que se comporten de cierta forma. Ayer hablé con Creichel (Pérez) del caso suyo, entendió, recapacitó y lo marcó para bien, hizo una diferencia de lo que pasó y evolucionó.

“Ahora no puedo decir por qué lo hizo, no he hablado con él, pero esperaré a ver qué pasa”, aseguró Ramírez.