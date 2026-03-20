Falleció Silvino Louro, exjugador y entrenador de varios de los mejores porteros del mundo

El exjugador y entrenador de porteros, Silvino Louro, falleció a los 67 años tras una larga enfermedad, según informaron medios internacionales.

Su trayectoria lo convirtió en una figura respetada dentro del fútbol europeo.

Reconocimiento de grandes clubes

El Real Madrid recordó su paso por el equipo entre 2010 y 2013 como parte del cuerpo técnico. Louro también trabajó junto con José Mourinho en clubes como Oporto, Chelsea, Inter y Manchester United.

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Silvino Louro falleció a los 67 años. (Real Madrid/Instagram)

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Legado como formador de porteros

Durante su carrera, Louro entrenó a figuras de talla mundial como Vítor Baia, Julio César, Petr Čech e Iker Casillas. Bajo su dirección, los primeros tres lograron el premio al Mejor Portero de la UEFA.

Antes de destacar como entrenador, hizo carrera como futbolista en equipos como Vitória Setúbal, Vitória Guimarães, Benfica y Oporto. Además, fue parte de la selección de su país y se retiró a los 38 años, dejando una trayectoria completa dentro del deporte.