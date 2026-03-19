Vea el video del gol más insólito de la historia: equipo anota sin haber tocado la pelota en un partido

Este es el gol más insólito de la historia del fútbol, y, sin duda, entrará entre los más curiosos del balompié brasileño, tras lo ocurrido en el duelo entre el Sport y Novorizontino de la Serie B.

Un equipo en Brasil anotó sin tocar la pelota (Diana Mendez)

Ni el guionista más creativo de una comedia se habría imaginado lo que pasó en el saque inicial.

El Novorizontino puso la pelota en movimiento y empezó a tejer pases de un lado a otro, mientras los jugadores del Sport solo veían pasar el balón como meros espectadores.

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Un equipo brasileño marcó un gol en 19 segundos sin siquiera tocar el balón.pic.twitter.com/IlvBjNQRHD — Ana Price (@Ana_Price_) March 18, 2026

La tragedia cómica estalló cuando uno de los defensores, en un exceso de confianza, decidió apoyarse con su arquero para darle salida al equipo.

Lo que nunca se imaginó —y lo que lo dejó en evidencia ante todo el estadio— es que su portero no estaba bajo los tres palos, sino que andaba “pajareando” muy lejos de su zona.

Sin fijarse, el zaguero soltó el pase hacia atrás y, para asombro de todos, la pelota rodó lentamente hasta besar las redes. ¡Insólito! El Sport se puso en ventaja sin haberle dado un solo toque al balón en todo el partido.