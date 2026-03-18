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Brutal exhibición del Barcelona para ratificar su candidatura en Champions

El Barcelona arrasó contra Newcastle con un escandaloso 7-2 para sellar su pase a cuartos de Champions

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Por Eduardo Rodríguez

Un absoluto show goleador fue lo que logró el Barcelona en su estadio en el duelo de vuelta de octavos de final de Champions ante el Newcastle, tras humillar con un 7-2 a los ingleses luego del 1-1 en la ida.

El juego, pese al marcador, no fue sencillo para los culés, al menos en la etapa inicial, ya que, pese al tanto de Raphinha a los 6 minutos, Elanga a los 15 pondría el 1-1.

Lamine Yamal marcó un golazo de tijera ante el Real Oviedo
Lamine Yamal brilló ante Newcastle para sellar el boleto a cuartos de Champions (Prensa FC Barcelona/Prensa FC Barcelona)

Tres minutos le duró la alegría al Newcastle, ya que Bernal colocó el segundo para los catalanes a pelota parada; a los 28 fue de nuevo Elanga el encargado de poner el 2-2 y sembrar el nerviosismo en las gradas del Camp Nou.

En la última acción de la primera parte, se produjo un penal sobre Raphinha que, revisado por el VAR, lo acabó transformando Lamine Yamal y con ese 3-2 el juego sería un monólogo en el complemento.

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En los primeros instantes de la segunda mitad fue Fermín, quien, tras una transición trepidante, puso el cuarto; seguido de un doblete de Lewandowski en cuestión de cinco minutos para poner el “jaque mate” a la eliminatoria.

Raphinha al 72 puso el 7-2 tras una falla en salida del Newcastle y con eso el Barcelona se clasifica a cuartos de final, no sin antes recibir la mala noticia de la lesión de su arquero Joan García en los últimos minutos por un problema muscular.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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