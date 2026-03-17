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Vinicius brilla en Manchester para conducir al Real Madrid a cuartos de final

Doblete de Vinicius para que el Real Madrid ganara en la vuelta 1-2 ante el Manchester City

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Por Eduardo Rodríguez

Vinicius fue la gran estrella del Real Madrid en Manchester en la vuelta ante el City con dos goles en la victoria de 1-2 tras el 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu.

El juego empezó con un equipo de Pep Guardiola completamente volcado adelante; no obstante, el juego se le puso de cara a los de Arbeloa con una roja y expulsión sobre Bernardo Silva por salvar un balón que iba a gol con la mano sobre los 22 minutos de juego.

Vinicius brilló con doblete en Manchester
Vinicius brilló con doblete en Manchester (Prensa Real Madrid/Prensa Real Madrid)

Vinicius fue el encargado de tomar revancha del penal botado en la ida y en esta ocasión convirtió el 0-1 para los blancos, que dejaban la eliminatoria casi resuelta.

Pese a jugar con uno menos, Haaland a los 41 puso el 1-1, y mantuvieron un juego competitivo en búsqueda de poder acercarse en la serie.

Courtois salió lesionado como la nota negativa para los merengues que alcanzaron, pese a ya tener la serie resuelta, un tanto más del brasileño para colocar el 1-2 en el compromiso sobre los 90 minutos y así sellar el boleto a los cuartos de final.

El resto de resultados

La gran sorpresa del día fue la remontada del Sporting sobre el Bodo Glimt, que en la ida había ganado 3-0, pero acabó en tiempo extra en Portugal comiéndose un inapelable 5-0.

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El vigente campeón PSG hizo lo que quiso contra el Chelsea y, tras la goleada de 5-2 en la ida, el Paris le metió otra paliza de 0-3.

El Arsenal logró llevarse el boleto ante el Bayer Leverkusen en Inglaterra luego de imponerse 2-0 y sellar el pase con global de 3-1.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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