Real Madrid vivió una noche mágica ante el City de la mano de un sublime Fede Valverde

Una noche mágica de aquellas que hacen recordar las mejores versiones del Real Madrid en Champions League fue la que se vivió en el Santiago Bernabéu de la mano de un Federico Valverde, protagonista principal ante el Manchester City con una goleada de 3-0.

Los de Guardiola empezaron dominando el juego y la situación no pintaba como se acabó dando, hasta que a los 20 minutos una asistencia del arquero Courtois encaminó al capitán madridista, quien con un control orientado se fue solo ante Donnarumma, se lo quitó y, a puerta vacía, marcó el primero para los blancos.

El show de Fede no acabaría ahí y, a los 27 del compromiso, de nuevo fue el sudamericano quien, con un remate cruzado, volvió a vencer al arquero italiano para el segundo.

Fede Valverde tuvo una noche mágica contra el City (Prensa Real Madrid/Prensa Real Madrid)

Al cierre de la primera mitad, una jugada extraordinaria de los locales y una individualidad del mismo Valverde, quien dentro del área, le hizo un sombrerito a un rival y, sin dejarla caer, fusiló de nuevo el arco del Manchester City, para irse al descanso con un 3-0, que ni el más optimista de los aficionados madridistas se lo habría imaginado.

En la complementaria, los de Álvaro Arbeloa tuvieron la mesa servida para un tanto más desde el manchón blanco; sin embargo, Vinicius lo desaprovechó tras una gran intervención de Donnarumma.

El resto de marcadores de la jornada de miércoles

LEA MÁS: Periodista de ESPN responde a las críticas de aficionados ticos tras partido de Alajuelense

A primera hora, el Arsenal sufrió y, con un polémico penal, acabó igualando al cierre en su visita al Bayer Leverkusen 1-1.

La gran sorpresa de esta Champions League, el Bodo Glimt, arrasó con un categórico 3-0 sobre el Sporting de Portugal.

En la revancha de la final del Mundial de Clubes 2025, el PSG aplastó al Chelsea en París 5-2.