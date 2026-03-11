Periodista de ESPN responde a las críticas de aficionados ticos tras partido de Alajuelense

Daniel Murillo es periodista de ESPN (Instagram/Instagram)

Daniel Murillo, periodista costarricense de la cadena ESPN, fue señalado por algunos aficionados por sus comentarios durante la transmisión del juego entre los manudos y Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.

Al tico le cuestionaron que en varias ocasiones hizo algunas referencias al Saprissa en lo que era un partido de los manudos, especialmente en la red social X.

Daniel dijo que el Monstruo fue el último fuera de Norteamérica en ganar la Concacaf y que futbolistas como Joel Campbell y Celso Borges salieron originalmente de Tibás.

Ante las quejas, Murillo replicó una nota que recopilaba un poco de la situación y con mucho respeto le mandó un mensaje a los que se molestaron por su trabajo.

“Las cosas como son, fue un dato real y los aficionados tienen toda su derecho de expresarse. A ellos nos debemos con nuestro trabajo, todo mi respeto siempre para los que están del otro lado que siempre exigen un mejor trabajo”, indicó en X.

Un punto importante en la labor de Murillo, es que son transmisiones de corte internacional, por lo que es necesario dar mucho contexto que aunque en Costa Rica sea de sobra conocido, en otros países es posible que se desconozca, por lo que se dicen datos de esa naturaleza.

Las transmisiones de ESPN llegan a Centroamérica, México y Sudamérica.