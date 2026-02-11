Daniel Murillo confiesa una verdad tras su decisión de dejar Repretel para irse a trabajar a Argentina

El periodista deportivo Daniel Murillo confesó este martes la gran verdad detrás de su decisión de dejar Repretel para irse a vivir a Argentina y trabajar en ESPN, uno de los gigantes de la televisión deportiva mundial.

El guanacasteco sorprendió a mediados de febrero del 2024 al anunciar su salida de Deportes Repretel y confirmar su fichaje por la cadena internacional, noticia que dio mucho de qué hablar en el ámbito de la televisión deportiva costarricense.

Daniel Murillo trabaja en ESPN desde hace dos años. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

¿Le dio apego dejar Costa Rica?

Este martes, Murillo abrió la cajita de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores le consultó sobre los sentimientos que tuvo cuando tomó la decisión de dejar el país para mudarse a la nación suramericana.

“Cuando tomó la decisión de irse a Argentina, ¿no te dio apego a Costa Rica o era una decisión tomada bien firme?”, le pusieron a la exfigura de canal 6.

El periodista no esquivó la pregunta y reconoció que no fue una decisión sencilla.

“Siempre, siempre es una decisión complicada (para) los que les ha tocado la oportunidad de irse al extranjero, pero bueno, mientras uno luche por sus sueños y crecer profesionalmente, eso es lo fundamental”, expresó Daniel.

Cumplir sueños y crecer profesionalmente

Murillo dejó claro que su salida respondió al deseo de crecer y asumir nuevos retos fuera del país.

“Es una aventura que, en algún momento, si se da la oportunidad, ojalá puedan vivir, compartir y disfrutar”, enfatizó el comunicador.

Desde su llegada a ESPN Argentina, Daniel Murillo ha seguido consolidando su carrera en el ámbito internacional, convirtiéndose en otro talento tico que da el salto a las grandes ligas del periodismo deportivo.

