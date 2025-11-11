Periodista Daniel Murillo abre su corazón desde Argentina y cuenta una gran verdad sobre su vida privada

Casi dos años después de dejar Costa Rica para irse a Argentina por trabajo, el periodista Daniel Murillo abrió su corazón sobre cómo ha sido este tiempo viviendo en el país del tango y reveló una gran verdad sobre su vida privada.

El experiodista deportivo de Repretel compartió este lunes un reel en Instagram en el que repasó los 22 meses que lleva allá, contó qué ha sido lo más difícil de este proceso y confirmó su estado sentimental, un tema que siempre despierta curiosidad entre sus seguidores.

Daniel Murillo vive en Argentina desde hace 22 meses. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

“Lo más difícil ha sido la soledad”

“Luego de 22 meses en Argentina les puedo decir que lo más difícil de mudarse es la soledad. Sin embargo, todo este tiempo me ha enseñado a valorar cada aventura, cada conexión y cada momento en que debo decidir lo que quiero hacer”, afirmó Daniel.

El comunicador guanacasteco agregó que los sueños siempre conllevan sacrificios, y que ese es el precio que ha pagado por cumplir su anhelo de trabajar en una cadena deportiva de la talla de ESPN.

“Los sueños conllevan sacrificios, a eso vine, a trabajar en lo que me apasiona”, agregó.

“Estoy soltero, que no es lo mismo que estar solo”

Después de esas confesiones, Murillo se sinceró sobre su vida amorosa y contó si alguien lo está consintiendo en tierras argentinas.

“Estoy soltero, que no es lo mismo que estar solo. He conocido gente maravillosa que alegra mi vida a diario y aunque quisiera compartir cada éxito con alguien, entendí que quizás ahorita no es el momento”, destacó.

“Estos meses me hicieron entender que disfruto de mis rutinas, de las cosas que me gustan, y que cuando llegue el momento (de una relación) prometo estar listo. Por ahora soy agradecido por esta aventura tan increíble que me regala la vida”, concluyó.

Daniel Murillo le está poniendo bonito en Argentina al ejercicio. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

El guanacasteco acompañó su reflexión con fotos que resumen sus 22 meses en Argentina: aparecen momentos junto a amigos, comidas en restaurantes, rutinas de ejercicio y, por supuesto, su trabajo en ESPN, el sueño que lo llevó a emprender esta aventura fuera del país.