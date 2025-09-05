Periodista tico le dijo a Panamá sus verdades en la cara, sino se quieren quedar otra vez sin mundial

Daniel Murillo no se anduvo por las ramas para decirle a la selección de Panamá que no pueden pensar que ganaran a puro nombre. (Instagram/Instagram)

Panamá arrancó la última fase de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026 con un feo resbalón ante Surinam, un partido en el que era el gran favorito y apenas empató a cero y pidiendo tiempo en la isla caribeña.

Uno de los periodistas que no se anduvo por las ramas para señalar los errores de la selección canalera fue el tico Daniel Murillo, conductor del programa Equipo F de ESPN, quien le tiró duro al cuadro dirigido por Thomas Christiansen.

LEA MÁS: Panamá obtiene un resultado que para nada le conviene en su visita a Surinam

En el programa estaban debatiendo sobre el marcador y sin titubeos, el costarricense afirmó que a él no le extraña lo que pasó, pues esa es la Panamá de las eliminatorias en los momentos importantes.

“No se tapen los ojos, Panamá ha sido esto en las eliminatorias mundialistas, dista mucho de la imagen positiva que nos da en la Copa Oro o la Liga de Naciones, pero en las eliminatorias tiene la imagen ante Surinam. Yo le diría a los panameños que sino recuperan el fútbol en sus raíces se van a volver a estrellar en otra eliminatoria”.

“Ojo lo que les pasó en la eliminatoria rumbo a Catar en la que por sus propias ineficiencias terminaron poniéndose la soga al cuello sin la clasificación. Es un buen momento para que Thomas Christiansen golpee la puerta del camerino y les diga, ‘Muchachos ¿En qué estamos?“, les recetó.

LEA MÁS: Para los que quieren ver a Chepe Bomba tras triste empate de Panamá, aquí está

Panamá no pasó de un empate a cero con todo y sus figuras ante Surinam. (X de Fepafut/Fepafut)

LEA MÁS: Hasta Jafet Soto salió rascando por declaraciones del técnico de Nicaragua

Murillo fue más allá y hasta tildó de agrandados a los canaleros y que, al parecer, por todos los elogios que les han dado, se la creyeron más de la cuenta.

“Panamá creyó que con el nombre y con los jugadores que tiene en el fútbol internacional iba a ganar el partido y eso no así, esto es de pico y pala, tenían que ir a Paramaribo, jugar de tú a tú y mostrar por qué son la selección de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años”.

“Si comienzan a jugar de agrandados, de que se la creen, que ya tocamos la gloria, pasa lo que pasó, que por poco y se traen la derrota”, criticó con dureza.

Para rematarlos, la periodista hondureña Georgina Hernández les tiró una frase lapidaria que los invita a pellizcarse de verdad.

Thomas Christiansen tiene mucho trabajo que hacer en la parte mental con Panamá. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

“No son nuevos en esto, la vida es tan buena maestra que si no entendés una lección, te la repite. ¿Están dispuestos los panameños a que les repitan la lección pasada?“, tiró.

Panamá volverá a jugar el lunes ante Guatemala por la segunda fecha de la fase final, una mejenga en casa que está obligado a ganarla sino quiere que se le mosquee el panorama apenas desde muy temprano.