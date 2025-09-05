Deportes

Para los que quieren ver a Chepe Bomba tras triste empate de Panamá, aquí está

Chepe Bomba apareció con video tras el 0 a 0 de Panamá

Por Franklin Arroyo

Chepe Bomba nunca se esconde. El polémico periodista panameño fue el primero en dar la cara tras el gris empate de Panamá, de visitante ante Surinam.

José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá 28 de junio del 2025 Tomado de redes sociales
Chepe Bomba no se escondió. (Tomado de redes sociales/Tomado de redes sociales)

El periodista, famoso por sus polémica y por sacar pecho con su selección, esta vez, bajó a tierra, aunque se mostró crítico con sus paisanos en un video.

“106 puestos está Panamá por encima de Surinam, tenemos todo a favor y terminamos pidiendo la hora allá. La actitud hoy tiene que mejorarse con vistas al lunes, ganarle a Guatemala y seguir soñando con la Copa del Mundo”, manifestó.

“No sé si estaban ca..., pero necesitamos sacar la casta con Guatemala, que si gana hoy a El Salvador se pone esto color de hormiga. Hay que sacar esto adelante”, dijo.

Chepe Bomba, hablando de Panamá tras empate a cero contra Panamá

Panamá es el principal candidato para clasificar en su grupo,¡ directo al Mundial, no obstante, el camino se le dificultó con el empate ante el cuadro sudamericano.

