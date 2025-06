Periodista Chepe Bomba recibió terrible amenaza tras derrota de Panamá

El popular y polémico periodista panameño Chepe Bomba, uno de los más picantes de la región, recibió este sábado una amenaza de muerte, luego de la derrota en penales de su selección.

Chepe Bomba recibió el sábado una amenaza de muerte. (Tomado de redes sociales/Tomado de redes sociales)

El comunicador contó a La Teja que un panameño lo contactó al terminar el partido en un restaurante y le escribió al WhatsApp: “Te voy a matar”.

Panamá cayó ante Honduras en cuartos de final y quedó fuera del torneo, cuando la expectativa era que avanzara más.

Chepe Bomba dice entender bien cómo está la sociedad actual, y tiene claro que sus declaraciones pueden ocasionar roncha, aunque lo ve como algo más de chota, propia del fútbol.

“Estaba en un restaurante viendo el juego y recibí una amenaza de muerte de un panameño, que me dijo, ‘te voy a matar’, había gente y le dije a mi novia ‘agarra las cosas que nos vamos’. No es miedo: si hay que pelear, hay que pelear, si tengo que tirar puñetes, los voy a tirar. No me dejo, ando pilas en la calle pero me puse a ver las redes y lo mejor era irse a casa temprano”, explicó.

El periodista desconoce por qué lo amenazó un compatriota, pero eso lo puso más alerta de lo que suele estar.

“Es una locura, ‘te voy a matar, me tienes cansado, te odio, te voy a matar’. Aún no sé si voy a ir a las autoridades o decirle un día que venga y me busca, que estoy en tal lado”, manifestó. Chepe Bomba tomó un pantallazo del mensaje.

Chepe Bomba contó que su familia se ha puesto un poquito tensa con los comentarios que suele poner la gente en redes, como reacción a sus publicaciones.

Chepe Bomba incursionó para esta Copa Oro en un podcast con la tica Sophía Umaña, aficionada del Herediano. (Cortesía /Cortesía )

Dijo que su hija adolescente, de 14 años, y su mamá, son las más afectadas, pero que su pareja no tanto, porque entiende el rol y él le ha explicado la situación.

“Mi hija me dice, ‘papi hay mucho hate’, pero entiende que es mi trabajo y le digo que es una opinión y que eso se respeta pero puede causar reacciones adversas”.

“Mi mamá ve bastante redes y le afecta, me lo ha dicho: ‘me molesta lo que dicen de ti, leo comentarios y la gente es mala, es vulgar, cero humanista, como que no fueras un humano’, pero le digo es fútbol y que vida es así”.

Cree en “Papamá”

Pese a la derrota de Panamá ante Honduras, Chepe Bomba no se desdice de lo que ha sostenido en los últimos años, “Panamá sigue siendo ‘Papamá’ en Centroamérica”.

“Es la mejor selección, lo de hoy (sábado) fue tristemente un paso atrás, perder contra Honduras es un fracaso. El dominio sin goles es estéril, la Sele debe ser más contundente”, añadió.

No lo tomó por sorpresa tanta reacción de la gente de Centroamérica contra él, luego de la eliminación. “Me lo esperaba, la gente quería que perdiera Panamá para buscarme, no fue sorpresa”.

Honduras sacó a Panamá por la vía de los penales. (AFP/AFP )

Desea que Costa Rica le gane a Estados Unidos en el juego de este domingo.

“La mejor de las suertes, que le ganen a Estados Unidos para que se siga hablando de Centroamérica”.

Chepe Bomba no se achica. Dice que seguirá opinando sin filtro y que no se arrepiente de lo que ha dicho sobre el fútbol centroamericano. “Panamá sigue siendo ‘Papamá’, aunque esta vez nos fue mal”. El periodista no juega, pero no se calla.