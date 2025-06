La influencer Sophia Umaña defiende a la Sele ante Chepe Bomba

Sophia Umaña, la guapa influencer futbolera y aficionada del Club Sport Herediano, está en boca de todos gracias a sus candentes “lives” con José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, el polémico personaje panameño.

Sophia Umaña se le ha parado firme a Chepe Bomba. (Cortesía /Cortesía)

Ambos han estado haciendo programas en YouTube después de los partidos de la Selección de Costa Rica, donde se tiran con todo: chota, vacilón y fuego cruzado.

Este domingo, luego del Costa Rica–México, que será a las 8 de la noche, vendrá el tercer round de esta rivalidad, en un espacio donde el público decide si gana “la bella” con argumentos… o “la bestia” con su faja.

Sophia fue contactada por la gente de Fepso Producciones para hacerle la pega a Chepe Bomba.

“Lo acepté y viví en carne propia lo que es Chepe Bomba porque cuando lo puse en redes sociales, la gente brincó, unos para bien y otros no tanto. En X todo el mundo me tiró un montón, que cómo me iba a rebajar a salir con él. Nos seguimos en redes, sé que Chepe Bomba es un personaje, sé que nos tira y me dije: ‘La verdad, agarro este desafío y voy a defender a la Selección’”.

- ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me ha gustado mucho. La intención es buena, trato de manejar el programa, aunque él esté en Panamá. Hay buena comunicación, hay panas comentando, ticos también.

Es bastante vacilón, porque es sano, no pasa al irrespeto. Uno se divierte, es contrastar puntos de vista con respeto. Yo trato de defender a la Sele lo mejor posible, le digo lo de los Mundiales, que hemos llegado a cuartos de final, y ahí se queda callado.

- ¿Ha sucedido algo gracioso?

La influencer la ha pasado muy bien en esta nueva experiencia. (Cortesía /Cortesía)

Yo no sabía que él usa una faja y una vez la sacó... entonces, yo también le saqué una faja.

- ¿Le tiran hate por ser mujer?

En estos dos lives no, pero siempre he tenido comentarios de que las mujeres no saben de fútbol. No soy periodista deportiva, he estado de cerca, he tenido la oportunidad de estar con Herediano, he estado empapada de muchas cosas, pero no sé nada, solo soy aficionada.

Me gusta montones, pero no faltan los comentarios de perfiles falsos, yo me lo tomo con humor y le doy vuelta a la tortilla rápido.

- ¿Cómo es el Chepe Bomba, como lo vemos o fuera de las cámaras es un pan de Dios?

-La verdad, es todo un personaje, estuvimos conversando minutos antes y el mae es superteja, buena gente. No puedo decir que es un odioso o un pedante. No habíamos interactuado nunca así y me ha tratado bien porque a otros sí les ha tirado más.

- ¿Ha habido algún mensaje raro o atrevido en estos dos episodios?

Costa Rica tiene un juego clave ante México este domingo. (FCRF/FCRF)

Atrevidos no. En mi perfil le tiran mucho a Chepe Bomba. La gente explota contra él, hay mensajes censurables que no puedo decir… como mandarlo a la fuente de la Hispanidad, ya sabe a qué.

- ¿Usted trata de cuidar su imagen porque es así o es por la audencia, por su comunidad?

He tratado de ser como soy, de no fingir. Auténtica es la palabra. Sí trato de cuidarme, pero no tanto por la comunidad, sino porque así soy.

- ¿Hay más presión por ser mujer en este tipo de espacios?

Creo que sí. Tengo varios proyectos parecidos, pero no me dejo intimidar. He dejado claro que no soy experta. Me gusta debatir y es vacilón, pero he visto programas deportivos donde hay hombres que no saben y no se les critica tanto. Si yo digo una “burrada” y un hombre dice lo mismo, se me va a criticar más a mí.

Talentosa

La Teja también habló con Chepe, y el pana nos comentó sobre Sophia y el programa.

“Es una chica con mucho talento, pero sabe que tiene que pararse firme con el Chepe. Ahorita mismo lo que respalda a Chepe es el Papamá —combinación de palabras entre Panamá y papá—, porque Costa Rica tiene una Sele que juega mediocremente, al pelotazo, que no gusta.

Sophia es una bella seguidora del Herediano. (Archivo./Archivo.)

- ¿Y se frena un poco por debatir con una mujer?

Es una buena pregunta… creo que sí. No es lo mismo debatir contra un hombre, pero le he metido sus correazos. Qué va, Sophi se para firme. Sí me freno un poquito, pero luego del partido contra México me voy a soltar más.

Este domingo, después del Costa Rica–México, volverán a encontrarse. Usted decide si la bella sigue callando bocas… o si la bestia mete un fajazo con su “Papamá” como escudo.