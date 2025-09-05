Hasta Jafet Soto salió rascando por declaraciones del técnico de Nicaragua

Marco Antonio Figueroa hizo las de Jafet Soto aseguran en ESPN (Facebook selección de Nicaragua/Facebook selección de Nicaragua)

Las declaraciones de Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, generaron toda una ola de debates que alcanzó a toda Centroamérica y hasta pringó a figuras que no tienen nada que ver en el asunto como Jafet Soto, presidente del Herediano.

Resulta que en el programa Equipo F de la cadena ESPN estaban hablando del tema y criticando que el Fantasma buscaba distraer la atención del partido con temas que no tenían que ver con fútbol y allí es donde uno de los panelistas hizo alusión al florense.

“Para personajes ya tenemos suficiente con Jafet Soto en el área de Centroamérica, no ocupamos otro. Debería concentrarse en hablar de su equipo, de las ausencias que tiene, cuatro jugadores titulares, ¿Cómo los va a suplir"

“Marco es un personaje, el que no lo conoce se sorprende y cuando está frente a un micrófono saca el personaje del Fantasma Figueroa, tras de cámara, en el campo de juego y en relaciones personales privadas es totalmente diferente, así que estamos acostumbrados a lo que es”, indicó el periodista salvadoreño Mauricio Rivas.

Al escuchar la comparación, los otros periodistas del espacio se ríeron del asunto, pues este programa que se transmite en todo Centroamérica, estuvo en el blanco de los ataques de Soto hace unos días, por lo que se la tenían guardadita.