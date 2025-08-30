Jafet Soto le declaró la guerra a ESPN al mandarle este reto y una periodista de esa cadena no se le quedó callada

Jafet Soto le tiró a ESPN por asegurar que siempre están contra el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, volvió a dirigir sus cañones contra otro medio de comunicación, pero ahora tiró sus bombazos afuera de Costa Rica, específicamente contra ESPN.

El mandamás rojiamarillo está molesto con algunos comentaristas y periodistas de la cadena internacional que lo han señalado por sus acciones en algunas oportunidades y también han dado pronósticos contra su equipo.

Luego de ser eliminado de la Copa Centroamericana tras empatar a cuatro ante el Municipal de Guatemala, el periodista tico Estefan Monge lo entrevistó de parte de ESPN y entonces aprovechó para criticar a quienes no creen en el Team.

LEA MÁS: Jafet Soto pasó de darle relevancia a la Copa Centroamericana, a bajarle el piso porque lo eliminaron rapidito

“En diciembre, por ejemplo, se equivocaron en ESPN cuando dijeron que la Liga iba a ser campeón y se volvieron a equivocar en mayo cuando dijeron que la Liga iba a ser campeón otra vez, todos se equivocaron menos Daniel (Murillo).

“Imagínese la felicidad mía que usted me diga que estoy en vivo en ESPN y que me digan que fracasamos, pero otra vez en diciembre van a volver a decir que será campeón el otro y no Herediano, entonces me dan la bendición más bien, ojalá sigan”, tiró Soto.

LEA MÁS: Periodistas de ESPN criticaron duramente a Jafet Soto y lo tildan de poco profesional

La mayoría de críticas contra Jafet han sido de periodistas de Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador, que no gustan de las formas y estilos del dirigente en diversos aspectos, por lo que no se han amendretado por criticarlo con dureza.

LEA MÁS: ¿A quién culpó Jafet Soto tras el fracaso del Herediano en la Copa Centroamericana?

Ante los filazos de Soto, la periodista panameña Melissa Gallego no se quedó callada y se la devolvió al tico.

“Jajajaja buena estrategia de Jafet Soto para desviar la atención del fracaso de Herediano en Copa Centroamericana. Lo bueno es que nos ven”, indicó en su cuenta de X.