Periodistas de ESPN criticaron duramente a Jafet Soto y lo tildan de poco profesional

Jafet Soto, entrenador y nuevo técnico del Herediano, fue duramente criticado este lunes en el programa Equipo F de ESPN para Centroamérica, en el que sus periodistas tacharon de poco profesional la actitud del dirigente.

En el espacio sus periodistas estaban profundamente en desacuerdo con el despido del técnico Alexander Vargas de la institución y no les tembló el pulso para tirarle al mandamás florense de manera bastante fuerte.

El programa dirigido por el periodista tico Daniel Murillo, contó con las opiniones del salvadoreño Mauricio Rivas, la panameña Melissa Gallego y el guatemalteco Milton Melendez, quienes despedazaron a Soto.

Los comunicadores centroamericanos indicaron que en ningún equipo del mundo se ve lo que hacen en el Team con Jafet, lo que a su criterio no conforma un equipo serio y profesional, a pesar que les haya funcionado en otros momentos.

“Puede ser que les funcione, pero también es una falta de respeto con los entrenadores a los que les contrata para que inicien un torneo, porque al final si estuviéramos hablando que Herediano no está en zona de clasificación, que hubiera perdido muchos partidos, pero solo ha perdido dos partidos y ante los equipos más duro de la liga, perfectamente hasta pudo clasificar primero con Alexander Vargas en el cargo”

“Ya todos sabemos acá que Jafet Soto se pone a si mismo en el banquillo cada vez que quiere y en efecto parece que es lo que pasa, le pican los pies para ponerse en el banquillo a dirigir, fue una falta de respeto con Alexander Vargas”, dijo Gallego.

Murillo le consultó a sus compañeros si ya los técnicos saben cómo son las cosas en Heredia, saben a lo que se atienen, argumento que tampoco compraron.

“Con eso que estás diciendo tampoco significa que está bien, porque todos sabemos que no lo está, eso no es un manejo profesional de un equipo. A mí me da muchísima gracia y por eso me río, lo hago de manera natural, en Heredia todo lo hace Jafet, él se quita y se pone. Es una falta de respeto para los técnicos que llegan, pero ya saben a lo que van”

“No estamos justificando las maneras de manejo antiprofesionales que tienen en el Herediano. ¿Cuáles crisis o situación están aprovechando cuando ya viene lo más importante del torneo. Yo creo que estas situaciones deberían terminar de una vez por todas, pero nadie le pone un paro a Jafet Soto porque él es el que manda”, opinó Rivas.

Gallego fue más allá al decir que en ningún equipo en el mundo, ella ve que pase esto, solo en Herediano.

“Podrán decir que es lo que les da resultados, pero dígame en qué otro equipo en el mundo que tengamos conocimiento pasan este tipo de cosas ¿Es que los jugadores estaban aburridos con Alexander Vargas y se van a decirle a Jafet entonces? Perdió ante rivales directos es cierto, pero no ha llegado a esa fase más importante. A mí me sigue pareciendo injusto y lo siento mucho por el señor Jafet Soto”.

Para finalizar, Rivas tiró una hipótesis del porqué cree que al presi florense le gusta ponerse en estas instancias.

“Siempre vas a perder partidos, no hay técnico perfecto, puede pasar un pequeño bache, lo que pasa también es que hay un olfato, ya vienen la otra fase, la entrega de las medallas y obviamente Jafet quiere salir de nuevo en la foto. Si él se siente capacitado en hacerlo posible, que todo lo que toca es oro y hacer campeón al equipo cada vez que lo toma, entonces que se quede ya definitivamente él y deje de hacer estos shows, que en lugar de hacer crecer a la liga costarricense, lo pone entredicho a nivel internacional como en este espacio, por las maneras cómo se manejan un equipo grande allá”.