Panamá obtiene un resultado que para nada le conviene en su visita a Surinam

La Selección de Panamá, gran favorita para ganar directo uno de los mundiales directos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se realizará en el 2026, obtuvo un mal resultado este jueves, en el debu de la ronda final de la eliminatoria.

Panamá se tuvo que conformar con u 0 a 0 ante Surinam. (Fepafut/Fepafut)

Panamá visitó Paramaribo, para enfrentarse a la Selección de Suriman y no pudo pasar de un 0 a 0, un resultado inesperado.

Los canaleros se presentaron con su mejor plantel, comandandos por Adalberto Carrasquilla, compañero de Keylor Navas en el Pumas de México y pese a que llevaron el peso del juego, no pudieron superar a la defensa del equipo local.

De hecho, los sudamericanos también tuvieron algunas opciones, dos de ellas, al puro cierre del partido y donde el portero Óscar Mosquera.

Adalberto Carrasquilla tuvo un nivel aceptable. (Fepafut /Fepafut)

Surinam ha dado muestras de ser una selección competitiva. En la Copa Oro de este año, enfrentó a Costa Rica y perdió 4 a 3, en un partido supercomplicado para los ticos, que debieron remontar.

Panamá enfrentará a Guatemala, este lunes en condición de local y en un partido donde estará obligado a sacar los trees puntos, sino quiere complicarse en el resto de la eliminatoria.

Panamá llegó al partido con seis partidos sin perder. La última derrota fue en la final de la Liga de Naciones contra México, 2 a 1.

También, fue eliminada por Honduras en la semifinal de la Copa Oro, el partido se decidió por lanzamientos de penal.