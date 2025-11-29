Periodista Daniel Murillo hizo lo que nadie imaginó y da de qué hablar

Nadie pensó que Daniel Murillo se atrevería a hacer lo que hizo este sábado, pero el periodista dio el paso y ahora está dando mucho de qué hablar.

La figura del canal deportivo ESPN protagonizó hace poco una picante sesión de fotos, cuyo resultado lo compartió este sábado en sus redes sociales.

Daniel Murillo sorprendió con esta picante sesión de fotos. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

La publicación que encendió Instagram

Aunque la publicación lleva pocas horas al aire, ya tiene decenas de reacciones, pues pocas veces el ex-Repretel se ha atrevido a posar como lo hizo en esta ocasión.

“No soy modelo, pero me gusta salirme de la rutina”, escribió el guanacasteco al compartir cuatro de las fotos que le tomaron.

Daniel Murillo no dejó duda de lo bien que le está haciendo su vida en Argentina. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

Las imágenes, en blanco y negro, muestran un lado poco visto del periodista. En la más ardiente aparece en la ducha, dejando ver un poquito más allá de lo que acostumbra, mientras que en las otras aparece quitándose o poniéndose la ropa y mostrando sus músculos.

Reacciones llenas de fueguitos

Emoticones de fueguitos y caritas con ojos enamorados invaden la publicación de Murillo; así como comentarios de mujeres y de hombres que reconocen lo “saludable” que está.

“Todo lo que veo es arte”, “no te conozco en persona pero te felicito por tu tenacidad y evolución en tu carrera. Siempre para adelante, bendiciones”, son algunos de los mensajes que tiene la publicación.

Daniel Murillo dijo que no es modelo pero que le gusta salirse de la rutina. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

Su nueva vida en Argentina

Daniel cumplirá en febrero próximo dos años desde que dejó Costa Rica y se fue a vivir a Argentina para trabajar en la cadena deportiva ESPN.

Desde el país del tango y del vino, Daniel ha sorprendido con su cambio físico, el que mostró sin pena este sábado y con el que muchos están sorprendidos.