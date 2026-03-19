Aarón Salazar: “Tienen mucho dinero, pero al final, lo que juega es lo que se hace dentro de la cancha”

El defensor de Alajuelense, Aarón Salazar, reconoció que muchas veces aspectos como las planillas de los equipos o sus condiciones pueden influir en el resultado de una serie, en este caso, de Concacaf; sin embargo, reconoció que los manudos se plantaron e hicieron un enfrentamiento decente ante Los Ángeles FC.

Luego del juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el futbolista aceptó que los equipos de la Liga MX o la MLS cuentan con condiciones con las que un club tico no puede competir, pero destacó que en el encuentro del martes anterior, demostraron dentro de la cancha que pueden jugar de tú a tú contra un equipo con planillas más caras.

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“Tienen mucho dinero, poderío económico, pero al final, lo que realmente juega es lo que se hace dentro de la cancha. Hoy (martes) demostramos que, pese a lo que decían la semana pasada, que solo defendíamos, que los 11 estábamos atrás, agarramos la pelota y nos respetaron.

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense reconoció que, dentro de la cancha, los manudos le compiteron a LAFC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Mostramos criterio, personalidad, todos estábamos ilusionados, creyendo en la clasificación, estuvimos a nada, a detalles. Así que sigo creyendo que podemos competir, jugar de tú a tú, y no darnos por menos en ese aspecto”, comentó.

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Amargura en el camerino

Aarón habló sobre el encuentro que se jugó en la Catedral rojinegra y mencionó las emociones que dejó el resultado contra los angelinos.

“Un sentimiento muy amargo, muy difícil; es una derrota que nos duele mucho porque el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, físico y mental. Estudiamos bastante al rival.

Alajuelense no pasó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Estábamos listos para lo que nos íbamos a enfrentar, tuvimos más personalidad con la pelota, los hicimos correr a ellos. Duele que al final del partido se nos vaya un detallito. Fue un golazo de ellos, pero tal vez pudimos salir antes, hacer algo diferente, pero así es jugar contra este tipo de equipos; medio metro que le des y la meten al ángulo”, añadió.