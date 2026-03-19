Narrador de Teletica Deportes Radio no ocultó su dolor al relatar el segundo gol de LAFC ante Alajuelense

Un narrador de Teletica Deportes Radio no ocultó su pesar cuando David Martínez anotó el segundo gol de Los Ángeles FC, ante Alajuelense.

El martes por la noche, Adrián Méndez fue el encargado de relatar las acciones del juego que se llevaba a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto y, cuando cayó la anotación de los estadounidenses, pasó de la emoción a la tristeza, al saber que el duelo estaba prácticamente cocinado.

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Adrián Méndez, periodista y narrador de Teletica Deportes Radio se mostró muy dolido ante la derrota de Alajuelense contra LAFC. Foto: cortesía. (Cortesía Adrián Méndez)

La narración de Adrián Méndez

Esto dijo Méndez al contar el gol de los angelinos.

“Yo voy a votar por Rónald Matarrita (al elegir al mejor jugador del partido).

Narración de Adrián Méndez

“Disparo... ay, no puede ser, no puede ser. Gol de Los Ángeles, gol de Los Ángeles. Goooooooooool de Los Ángeles FC, para liquidar, para poner la cruz; se acabó el sueño rojinegro al 47.

“Esto es un balde de agua helada, es un gol del número 30 (David Martínez), ya no hay nada que hacer. Gol del equipo estadounidense”.