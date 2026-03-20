¡Siguen las malas noticias para Alejandro Bran! Bocha Batista advierte al volante tras su escándalo

Luego del escándalo de Alejandro Bran en el condominio en San José donde vive este pasado jueves, además de las sanciones que le puso Alajuelense al volante, el entrenador de la tricolor, Fernando Batista, reveló nuevos detalles alrededor del erizo.

Este viernes el Bocha brindó su primera convocatoria oficial para los duelos amistosos de esta fecha FIFA de marzo en la que la Sele jugará contra Jordania e Irán en Turquía.

Fernando Batista tenía en la lista de la Sele a Bran (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la lista no está incluido el mediocampista de Alajuela; no obstante, según el entrenador argentino, el jugador del campeón nacional estaba contemplado para estos amistosos de las próximas semanas.

“Alejandro estaba en consideración; todos conocemos los hechos que han pasado y, bueno, decidí que ahora no esté. Lógicamente, en el futuro hablaré con él porque es un jugador con muchas condiciones, pero se lo dije al grupo que estuvo en esta semana y se lo voy a decir la semana que viene cuando nos juntemos con los que están en el exterior, que para ser jugador de selección hay que serlo adentro y fuera de la cancha y yo eso no lo negocio, sea quien sea”.

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“Hay conductas y hay reglamentos, pero lógicamente lo hablaremos en algún momento con Alejandro y seguramente, si él corrige estas cosas, va a tener la oportunidad como la puede tener cualquiera”, dijo el Bocha en un video de la Federación Costarricense de Fútbol.

Alejandro Bran fue parte del proceso eliminatorio pasado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mediocampista erizo fue sancionado con entrenar con el alto rendimiento de manera indefinida luego de que tuviera un altercado con la policía y seguridad del condominio en La Sabana, donde vive, además de estar bajo un notorio estado de alcoholismo.

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Bran fue parte de diversas convocatorias de Miguel Herrera, extécnico de Costa Rica, en el fallido proceso eliminatorio anterior en el que la Sele se quedó fuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.