Fernando Batista presenta su primera lista oficial con la Selección Nacional con algunas sorpresas

El nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, Fernando Batista, reveló lo que es la primera lista de convocados de la tricolor para los amistosos de esta primera fecha FIFA de marzo.

La Tricolor jugará contra Jordania el 27 de marzo y el 31 del mismo mes ante el combinado de Irán, y los encuentros amistosos se llevarán a cabo en Turquía.

Fernando Batista brindó su primera convocatoria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los porteros que convocó el nuevo entrenador son Patrick Sequeira, Kevin Chamorro y Abraham Madriz.

En la parte defensiva, Santiago Van Der Putten, Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar, Haxzel Quirós, Gerald Taylor, Darril Araya y Jorkaeff Azofeifa.

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Para el medio campo: Orlando Galo, Douglas López, Jefferson Brenes, Cristopher Núñez y Carlos Mora.

En la parte ofensiva de la Tricolor comandan Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer, Andrey Soto, Warren Madrigal y Kenyel Michel.

Según el técnico de la Selección, el volante Alejandro Bran era parte de esa nómina, pero tomando en cuenta los acontecimientos de las últimas horas, el Bocha sí actuó y lo dejó fuera de lista.

“Sí, estaba en consideración, todos conocemos los hechos que han pasado y decidí que ahora no esté, a futuro hablaré con él. Se lo dije al grupo que estuvo en esta semana y se lo diré a los demás, que para ser jugador de Selección hay que serlo dentro y fuera de la cancha y eso yo no lo negocio”, afirmó el Bocha.

Cristopher Núñez es uno de los convocados a la Sele (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En esta convocatoria destacan ausencias de jugadores que fueron parte importante del proceso mundialista anterior con Miguel Herrera, como lo es Manfred Ugalde, o el mismo caso de jugadores ya veteranos como Keylor Navas, Fancisco Calvo, Kendall Waston o hasta de Joe Campbell y Celso Borges, que fue muy solicitado anteriormente para regresar a la Sele, pero que al final, por lesión, no pudo tener la participación que tanto se esperaba.

Batista fue presentado como seleccionador nacional semanas atrás, luego de su paso por el combinado de Venezuela en el que no pudo clasificar a la vinotinto a su primer mundial mayor de fútbol.

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El Bocha acabó con Venezuela en la octava casilla luego de acumular 18 unidades, quedando a dos puntos de Bolivia, que fue la selección de Conmebol que se dejó el pase al repechaje mundialista que se jugará en las próximas semanas.