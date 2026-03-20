Dos colores poco comunes resaltan en la camiseta de visitante de Costa Rica con la marca Adidas

La Selección Nacional de Costa Rica no va a participar en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026; sin embargo, la marca Adidas hizo oficial los segundos uniformes de los combinados patrios a los que patrocina, entre ellos el de la Tricolor.

18/11/2025 INS Estadio o Estadio Nacional, La Sabana. La Selección Nacional de Costa Rica recibió a su similar de Honduras, en el último partido del Grupo C por la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La camiseta de visitante de la Sele es una combinación entre celeste, rosado y tonos en blanco inspirado en el tucán, según publicó la Federación Costarricense de Fútbol en la publicación en la que presentó la nueva elástica Adidas.

El nuevo uniforme de Costa Rica (adidas/adidas)

“Inspirada en el icónico tucán, un símbolo que captura la energía y el espíritu vibrante del Pura Vida tico”, publicaron junto a las fotos de la camiseta.

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El uniforme nuevo de Costa Rica podrá ser utilizado para los siguientes amistosos de la fecha FIFA de marzo, al igual que la camiseta roja con tintes en morado que fue anunciada tiempo atrás y que fue estrenada en la jornada en la que la Tricolor quedó fuera del Mundial, en el duelo ante Honduras que finalizó sin goles en el Estadio Nacional de La Sabana.

El uniforme de visitante de Costa Rica (adidas/adidas)

Junto con la nueva camiseta de la Sele, se hicieron oficiales camisetas de selecciones de mucho peso, como lo es la campeona del mundo, Argentina, así como las de Italia, España, Alemania y hasta una de las anfitrionas del Mundial como México y demás combinados patrios que sí asisten a la próxima Copa del Mundo. Además de otras como Chile o Perú que, al igual que nuestro país, no estarán presentes en el máximo torneo de fútbol.