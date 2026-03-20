Exmundialista de Corea y Japón 2002 habla de la situación de Alejandro Bran: “Yo lo viví”

Un exmundialista de Corea y Japón 2002 se refirió a la situación que vive Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, quien fue detenido, por protagonizar un incidente este jueves en la madrugada.

William Sunsing, exjugador de Herediano y Saprissa reconoció que cuando era futbolista pasó por una situación similar a la que enfrenta el volante rojinegro y envió un consejo a los futuros deportistas.

Sunsing quien debutó con Herediano y se retiró con el Municipal Turrialba en el 2015 y dio un poderoso mensaje, sobre lo que hacen los futbolistas fuera de la cancha.

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William Sunsing, exjugador de Saprissa opinó de la situación que vive Alejandro Bran. Foto: archivo. (Facebook )

El mensaje de William Sunsing

Esto fue lo que dijo el exdelantero:

“No es noticia, es una bomba para el fútbol de Costa Rica saber que este muchacho, Alejandro Bran, le sucede una situación de estas, la cual yo lo viví y muchos de mi época también.

“Cometimos errores, fallamos, en algunas ocasiones se daban cuenta, en otras no, unas se hacían virales, en otras nadie se daba cuenta.

“Es una gran oportunidad, no sólo para él, sino para las futuras generaciones, que aman el fútbol y quieren ser futbolistas profesionales, jugar en primera, en la Selección.

“No es hacer leña del árbol caído, es que él reconozca y esta generación de jóvenes también, que así no se llega, la carrera de un futbolista es corta, hay que aprovecharla.

Alejandro Bran vivió un jueves para el olvido, al ser detenido por las autoridades. Foto: Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Y el consejo que le puedo dar, no solo a este muchacho, sino a todos los futbolistas, es que valoren lo que hoy tienen, el esfuerzo y sacrificio que han hecho sus padres y los entrenadores para tomarlos en cuenta.

Y lo más importante: una lesión los puede dejar fuera; un vicio, las drogas, los puede dejar fuera de cualquier sueño. No solo hablo de fútbol, hablo de todo lo que hacemos: el trabajo, nuestra vida; es lo que a futuro nos va a garantizar el éxito".