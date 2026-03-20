Papá de Ronald Matarrita pide sanciones más fuertes en Alajuelense tras escándalo de Alejandro Bran

La lamentable situación que pasó Alejandro Bran el pasado jueves en horas de la mañana, en el que fue esposado por disturbios en el parqueo de un condominio en San José, donde vive, acabó con el jugador sancionado por parte de Alajuelense, siendo excluido del primer equipo por un tiempo que hasta el momento no se conoce, donde deberá entrenar con el alto rendimiento.

Además de esto, Kenneth Vargas, quien está lesionado, también fue sancionado con lo mismo; sin embargo, esta no es la primera vez en el tiempo reciente en que jugadores del campeón nacional se ven involucrados en este tipo de actos de indisciplina, ya que el año pasado pasó el famoso escándalo en el barrio de La California en San José, donde hubo cuatro futbolistas también de por medio.

Ronald Matarrita padre afirma que los castigos tras el escándalo de Bran son poca cosa (Ronald Matarrita/Ronald Matarrita)

La opinión de Ronald Matarrita padre sobre el castigo tras el escándalo de Bran

Ante esto, el padre de Ronald Matarrita habló con La Teja, ya que su hijo sabe lo que es tener fama, dinero y ser un jugador legionario, además de futbolista de Alajuelense actualmente.

“El castigo de ellos en lo económico no es nada; eso para mí no es un castigo, porque siempre van a recibir salario, aparte de que ya ellos tienen su plata. Se debería agarrarlos y trabajarlos mentalmente, o lo de bajarlos al alto rendimiento tampoco es un castigo”.

“El castigo más grande que pueden tener para que no vuelva a pasar esto es llamarlos aparte y decirles que si vuelve a pasar esto, quedan fuera del equipo, que es lo que debió haber pasado para que ellos aprendan; si no, van a seguir. Los jugadores de ahora, incluso mi hijo, tienen que ver eso como un ejemplo para que no vuelva a pasar, ya que ya pasó con aquellos jugadores; ahora esto, le aseguro, va a seguir pasando”, afirmó don Ronald.

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Para Matarrita padre, en Alajuela, se debió tener más mano dura tras este último escándalo que ocurrió en el condominio donde vive Bran.

“Es la única manera de que un futbolista aprenda, sino esto va a seguir se lo aseguro, estar en un equipo grande como Alajuelense no es fácil, es algo muy lindo pero tiene muchas cosas aparte de lo futbolístico, eso no es un castigo para ellos en lo económico, eso no es nada, los baja al alto, no, no, no, esa no es la forma de aprender”.

“Mientras no tengan a alguien a la par que les esté aconsejando y realmente les diga que son cosas que no se deben de hacer, ya que un futbolista debe tener más cuidado que otras personas, el futbolista no es igual que un aficionado, no puede llevar la misma vida. Ese castigo no es nada, con eso no basta, a la hora de llegada, ellos van a seguir cometiendo el mismo error, ellos son un ejemplo para niños, para muchachos, los del alto rendimiento, esos errores los cometen otros niños, ellos deben dar ejemplo a sus compañeros, pero para mí eso no es un castigo”, sentenció.

Alejandro Bran fue esposado por un pleito en el condominio donde vive en San José (Cortesía/Cortesía)

Don Ronald comentó sobre su perspectiva como padre de otro futbolista tras lo ocurrido con Bran

“Primero son personas que sufren, que pasan cosas que lamentablemente están mal aconsejadas, sin alguien a la par que los esté educando y aconsejando; es importante tener siempre a la par porque el fútbol es así, tiene lo bonito y lo malo. Yo, como futbolista, pasé muchas cosas iguales, ya que nunca tuve a nadie a la par que me jalara las orejas y me educara futbolísticamente”, detalló.

“Uno lo siente como padre, en mi caso con Ronald no he pasado cosas así, yo a él le hablé y aconsejé mucho, sobre las cosas malas que trae el fútbol, hay que hablar no solo lo bonito, es mejor hablar de las cosas que no se ven, creo que con el caso de Bran, siento que no tuvo a nadie a la par, pasa por buen momento, pero no tiene a nadie. Esas cosas hay que saberlas vivir, no es nada más que por ser famoso y hacer goles ya uno lo tenga todo, al contrario o Kenneth con el papá, me extraña que un jugador pase esto con el papá que tuvo”, acotó.

Para don Ronald, en el caso de Bran, el futbolista rojinegro no supo lidiar con la fama que tiene como jugador de un equipo tan grande como Alajuelense.

Alejandro Bran viene de ser un jugador muy regular con Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que la fama se le fue a la cabeza, se puede decir así; entonces él vio las cosas lindas; en ese sentido nadie lo aconsejó para lidiar con la fama que tiene él ahora”.

En el caso de su hijo, el padre del actual lateral de la Liga comenta algunos consejos que él le dio a su hijo para evitar pasar por cosas así.

“Yo pasé cosas bonitas, pero también lo malo, y uno como padre siempre. Yo a Ronald le hablé de las cosas malas, no solo lo bonito; yo pasé lamentablemente cosas como jugador que trasnochaba, nunca fumé nada y entonces todo eso que pasé, le di consejos a Ronald para que no le pase”.

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“Eso hay que enseñarlo desde niños, y él lo tuvo a uno como consejero; cuando empezó en la Liga, fue muy lindo para uno, y dije que había que trabajar lo mental, y cuando Ronald se fue al extranjero, tuve que trabajarlo más en lo mental por la plata, fama y hasta mujeres, y hay que saber manejarlo”, sentenció.

Alajuelense vuelve a escena sin Alejandro Bran tras este escándalo este sábado cuando se mida al Herediano por el campeonato nacional.