¿Puede ser despedido un jugador por conducta fuera de la cancha? El caso de Alejandro Bran

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense Alejandro Bran está en el ojo público después de que fuera esposado el jueves por oficiales por generar ruido con su motocicleta en un condominio en Sabana.

LEA MÁS: Poderosas marcas se solidarizan con excolaboradores de Pollo Granjero y tienen un maravilloso gesto con ellos

Según los videos que salieron a la luz el jueves, el jugador estaba en aparente estado de ebriedad. Incluso, uno de sus amigos mencionó que estaba drogado.

Ante esta situación, ¿puede un equipo despedir a un jugador si se demuestra que tiene problemas con el licor o por mala conducta?

El abogado Boris Acosta explicó que los jugadores son personas públicas y un ejemplo social, cuya carga siempre llevan.

Un abogado analiza si un equipo puede despedir a un jugador por mala conducta, especialmente si se demuestra que tiene problemas con el licor, como el caso de Alejandro Bran. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“La imagen no solo le afecta a Alejandro Bran, sino también al club. La institución pierde la credibilidad sobre la administración del orden y el respeto”, dijo.

El experto señaló que es posible que en el contrato de la Liga se mencione sobre la intoxicación de drogas y alcohol, así como el uso de motocicletas. De hecho, el equipo manudo confirmó que el uso de motocicletas está prohibido.

Por eso, Bran corre el riesgo de ser despedido del equipo por irrespetar las reglas y dañar la imagen del club.

“Hace tres días a la Liga la elimina el equipo americano, luego el muchacho hace un ridículo monumental que afecta al club porque la gente puede empezar a decir: ‘Por supuesto los eliminaron’, ‘ya se ve qué es lo que hacen los jugadores día a día’, ‘no son gente responsable ni dedicada’, ‘ya no voy a pagar mi calidad de socio en el club’”, mencionó Acosta.

El abogado explicó que los clubes tienen contratos con cláusulas especiales, las cuales si se rompen, los jugadores se exponen al despido.

“No tienen un contrato de trabajos como empleados, sino que es una mezcla entre el contrato de trabajo formal y la prestación de servicios profesionales. Esto permite que el club pueda tomar decisiones como el despido si va en contra de sus políticas”, dijo.

LEA MÁS: Proponen cambio histórico en la ley que cambiaría para siempre la forma de morir de pacientes terminales

¿Qué puede pasar con Kenneth Vargas?

Acosta opinó que Kenneth Vargas corre el mismo riesgo que Bran porque, según imágenes que fueron divulgadas, estuvo en una fiesta con Alejandro.

De hecho, los jugadores habrían estado de fiesta cuando al día siguiente, es decir, el jueves, tenían un entrenamiento en la tarde para el partido contra el Herediano.

Kenneth Vargas fue visto en una fiesta con Alejandro Bran y fue separado temporalmente del equipo. El abogado señaló que él podría correr riesgo, pues tenían un entrenamiento al dia siguiente, es decir, el jueves. (Alajuelense/Alajuelense)

“Hay una gran afectación porque a la Liga le costó una millonada contratar a Kenneth Vargas y además, Alejandro Bran se ha convertido en un jugador importante para la Liga. Ninguno de los dos va a jugar el sábado contra Heredia. El club se ve afectado con dos bajas por negligencia”, explicó el experto.

Ambos jugadores fueron separados temporalmente del equipo tras el incidente.

LEA MÁS: Pollo Granjero cerró en Costa Rica este jueves 19 de marzo, estas son las razones