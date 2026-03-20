Poderosas marcas se solidarizan con excolaboradores de Pollo Granjero y tienen un maravilloso gesto con ellos

Varias marcas abrieron sus puertas a los excolaboradores de Pollo Granjero, cuya franquicia cerró sus operaciones el jueves 19 de marzo en Costa Rica.

LEA MÁS: Pollo Granjero cerró en Costa Rica este jueves 19 de marzo, estas son las razones

Burger King, Mechadas, Quiznos, Good Wings, Teriyaki y Ready Pizza son algunas marcas que ofrecieron trabajo a las personas que tuvieron que ser despedidas por el cierre de Pollo Granjero.

Estas marcas realizaron publicaciones en redes sociales, expresando su solidaridad por la situación en la que atraviesan un cambio inesperado.

Más de 200 colaboradores de Pollo Granjero se quedaron sin empleo tras el cierre de la marca en Costa Rica. (Cortesía CMI)

¿Dónde se puede enviar el currículum?

Burger King invitó a los excolaboradores a enviar su currículum al correo reclutamiento@aegrupocr.com, sin indicar los puestos que buscan empleados.

“En Burger King queremos contar con ustedes para que sean parte de nuestro equipo de trabajo. Buscamos reforzar nuestro capital humano en nuestros restaurantes actuales y también para nuestras próximas aperturas”, indicó.

Por su parte, Quiznos brindó el correo electrónico reclutamiento@grupoqzcr.com para que envíen su currículum. Incluso, los invitó a acercarse a cualquier sucursal para que ofrezcan sus servicios.

Ready Pizza señaló varios medios donde se puede enviar la información: su canal de WhatsApp (número 7092-7062) y el correo electrónico reclutamiento@readypizzacr.com.

Mechadas informó que está buscando colaboradores para su nuevo local en San Rafael, La Carpintera. Se puede enviar el currículum al correo talento@mechadas.com.

LEA MÁS: Empleados de Pollo Granjero derraman lágrimas al conocer su cierre este mismo jueves

Teriyaki brindó el correo electrónico reclutamiento@grupoqzcr.com para que los excolaboradores envíen su currículum. También los invitó a acercarse a alguna de sus sucursales.

Good Wings busca cocineros que cuenten con el carnet de manipulación de alimentos al día, sepan trabajar en equipo, tenga disponibilidad de horarios y que sea residente de Cartago. El currículum se puede enviar al correo electrónico goodwingscr@gmail.com.

Cierre de Pollo Granjero en Costa Rica

La popular cadena de pollo frito anunció la tarde del jueves que ya no ofrecerá sus servicios en Costa Rica, lo que sorprendió a muchos consumidores.

En un comunicado publicado en redes sociales, Pollo Granjero agradeció a sus colaboradores y clientes por la confianza y fidelidad.

“Hoy cerramos un capítulo en nuestra historia del país. Durante estos años, en Pollo Granjero tuvimos el privilegio de compartir momentos, sabores y experiencias con miles de personas”, dijo.

Pollo Granjero cerró sus operaciones el jueves 19 de marzo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Nos llevamos el recuerdo de todo lo vivido juntos y un profundo agradecimiento por haber sido parte de esta historia”, añadió.

Tras el anuncio, este medio fue a uno de los puntos de Pollo Granjero en Pavas y una excolaboradora confirmó que ya no estaban operando.

La muchacha, con ojos llorosos, comentó que recién se habían enterado de la noticia y que no podía dar más detalles sobre el cierre.

Pollo Granjero afirmó que el fin de sus operaciones en el país se debe a una optimización estratégica del portafolio de Corporación Multi Inversiones, cuyo conglomerado gestiona esta marca y otras como Pollolandia y Pollo Campero.

LEA MÁS: El increíble gesto de Hooters con los trabajadores de Pollo Granjero que quedaron desempleados