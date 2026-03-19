Empleados de Pollo Granjero derraman lágrimas al conocer su cierre este mismo jueves

Los empleados de Pollo Granjero recibieron una triste noticia este jueves 19 de marzo: La franquicia cerró sus operaciones en Costa Rica.

LEA MÁS: Les apagaron la luz a quienes más necesitan: vandalizan programa social en San José

Este medio fue a la sede en Pavas, ubicada en la calle principal del distrito, a verificar si aún estaban operando o efectivamente habían cerrado del todo.

Cuando llegamos al sitio, encontramos al lugar con el portón medio cerrado.

Conversamos con una empleada, quien con ojos llorosos nos confirmó que habían cerrado operaciones. Así que si usted esperaba comer el famoso pollo por última vez, ya no podrá hacerlo, por lo menos en Pavas.

Pollo Granjero cerró sus operaciones en Costa Rica. Una empleada de la sede en Pavas confirmó que ya no están vendiendo los productos. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Ella nos indicó que no podían decir nada y tampoco sabían el motivo por el cual cerraron operaciones.

Corporación Multi Inversiones, conglomerado que gestiona esta marca, así como Pollolandia y Pollo Campero, informó que se tomó la decisión de cerrar operaciones en Costa Rica por una optimización estratégica de su portafolio.

LEA MÁS: Licencia de maternidad tuvo cambios históricos que cambiarán para siempre la legislación laboral

Se enteraron hoy mismo

Le preguntamos a la muchacha si recién se habían enterado del cierre de operaciones de Pollo Granjero o si tenían conocimiento desde hace unos días. Ella nos comentó que se enteraron este jueves.

De hecho, la franquicia anunció este 19 de marzo, por medio de redes sociales, su cierre en el país.

“Durante estos años, en Pollo Granjero, tuvimos el privilegio de compartir momentos, sabores y experiencias con miles de personas”, comunicó.

Pollo Granjero anunció su cierre de operaciones en Costa Rica. La franquicia contaba con 96 locales y más de 200 empleados. (Jose Cordero/José Cordero / La Nación)

“Nos llevamos el recuerdo de todo lo vivido juntos y un profundo agradecimiento por haber sido parte de esta historia”, añadió.

Pollo Granjero agradeció a sus clientes, aliados y colaboradores por la confianza y fidelidad.

LEA MÁS: Incofer suspenderá el servicio de tren en estas rutas

La cadena tenía 96 locales en Costa Rica, en los que trabajaban aproximadamente 280 colaboradores.

Con este golpe, los empleados ahora tendrán que despedirse de sus compañeros y buscar un nuevo trabajo.