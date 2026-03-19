Les apagaron la luz a quienes más necesitan: vandalizan programa social en San José

Un acto vandálico tiene contra las cuerdas a un programa social que atiende a personas en condición vulnerable en San José.

Los servicios fueron suspendidos este fin de semana. (chepe se baña/chepe se baña)

La organización Chepe Se Baña informó que sus programas Más Humanos y Refugio Temporal para Adultos Mayores fueron afectados por daños en sus instalaciones, lo que los obligará a suspender sus servicios este fin de semana hasta nuevo aviso.

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Según detallaron por sus cuentas oficiales, el principal daño fue en el sistema eléctrico, lo que hace imposible continuar con la atención de las personas que dependen de este espacio.

“Queridos amigos, lamentable, hemos sido afectados por actos vandálicos en nuestros programas Más Humanos y Refugio Temporal para Adultos Mayores, por lo que no podremos brindar servicios este fin de semana, hasta nuevo aviso”, comunicaron.

La situación ha generado preocupación, ya que muchas de las personas beneficiarias son adultos mayores y población en condición vulnerable que dependen de esta ayuda.

Ante esto, la organización hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a empresas para reparar los daños lo antes posible y retomar sus labores.

El daño principal fue en el sistema eléctrico del lugar. (chepe se baña/chepe se baña)

“Necesitamos la ayuda de amigos y empresas que nos colaboren para reparar la instalación eléctrica que fue lo más dañado”, agregaron.

Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número 8708-8911 o hacer una donación vía sinpe al 8709-4208 de Chepe se Baña.